Путин назвал удары ВСУ по гражданской инфраструктуре попыткой раскачать общество

Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по гражданской инфраструктуре в России, чтобы вызвать дестабилизацию в обществе. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СКР и ФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Удары по гражданской инфраструктуре для чего? Раскачать общество: при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники; создать какую-то неуверенность в действии российских вооруженных сил», — сказал Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»).

На встрече с военнослужащими 12 июня Владимир Путин говорил, что Украина увеличивает использование беспилотников для атак на российскую территорию. Как тогда сказал президент, одна из целей таких атак — нанести ущерб экономике и внести раскол в общество. Но у врага, отмечал глава государства, «ничего не получится».