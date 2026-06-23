Путин назвал удары ВСУ по гражданской инфраструктуре попыткой раскачать общество
Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары по гражданской инфраструктуре в России, чтобы вызвать дестабилизацию в обществе. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, СКР и ФСИН.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Удары по гражданской инфраструктуре для чего? Раскачать общество: при таком массированном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники; создать какую-то неуверенность в действии российских вооруженных сил», — сказал Владимир Путин (цитата по «Интерфаксу»).
На встрече с военнослужащими 12 июня Владимир Путин говорил, что Украина увеличивает использование беспилотников для атак на российскую территорию. Как тогда сказал президент, одна из целей таких атак — нанести ущерб экономике и внести раскол в общество. Но у врага, отмечал глава государства, «ничего не получится».
Заявления президента Владимира Путина о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) дестабилизировать российское общество путём ударов по гражданской инфраструктуре отражают продолжающуюся тенденцию последних лет. Так, в мае 2025 года сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры в Саратовской области в результате атак беспилотников, а в ноябре 2025 года ВСУ нанесли удар по центру Энергодара, в Запорожской области, где беспилотник попал во внутренний двор Центра детско-юношеского творчества. В начале 2024 года губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что с начала года гражданская инфраструктура региона подверглась обстрелам со стороны ВСУ более 200 раз.
Подобные атаки приводят к повреждениям жилых домов, зданий, объектов энергетики и другого гражданского имущества, но также и влияют на безопасность и повседневную жизнь населения. В Неклиновском районе Ростовской области даже объявляли день траура после атаки БПЛА на гражданскую инфраструктуру, повлекшей гибель мирных жителей. В ответ на такие действия Вооружённые силы России регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре, включая объекты нефтепереработки, топливной и энергетической инфраструктуры, а также по местам сборки и хранения беспилотников.