Путин поручил правительству свести к нулю последствия атак ВСУ

Последствия атак ВСУ по российской инфраструктуре необходимо свести к нулю, заявил президент Владимир Путин. Такое поручение он дал правительству и Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Прежде всего задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно принять дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий»,— сказал господин Путин на совещании с членами правительства.

По словам президента России, ситуация для Украины на фронте стремительно ухудшается. Поэтому Киев «взял на вооружение тактику нанесения ударов по российским гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре». Так украинская сторона пытается создать проблемы с энергоресурсами и повлиять на туристический сезон, добавил он.