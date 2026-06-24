Кравцов анонсировал изменения в ЕГЭ по обществознанию через два года

Минпросвещения России планирует скорректировать содержание ЕГЭ по обществознанию через два года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

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Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава Минпросвещения Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ребятам, которые будут сдавать ЕГЭ по обществознанию в следующем году, переживать здесь не стоит»,— сообщил господин Кравцов. Он подчеркнул, что никаких изменений в экзамене по обществознанию в 2027 году не будет, поскольку выпускники учатся по действующей программе. Министр при этом напомнил, что со следующего года ведомство вводит устный экзамен по истории в 9-м классе.

На сессии ПМЮФ презентовали новые школьные учебники по обществознанию для 9–11-х классов под редакцией зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Сергей Кравцов сообщил, что девятиклассники и десятиклассники начнут заниматься по новым учебникам с 1 сентября этого года, а ученики 11-х классов — с 1 сентября 2027 года.

О предложениях по реформированию госэкзамена читайте в материале «Перед ЕГЭ не наспишься».