Кравцов анонсировал изменения в ЕГЭ по обществознанию через два года
Минпросвещения России планирует скорректировать содержание ЕГЭ по обществознанию через два года. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«Ребятам, которые будут сдавать ЕГЭ по обществознанию в следующем году, переживать здесь не стоит»,— сообщил господин Кравцов. Он подчеркнул, что никаких изменений в экзамене по обществознанию в 2027 году не будет, поскольку выпускники учатся по действующей программе. Министр при этом напомнил, что со следующего года ведомство вводит устный экзамен по истории в 9-м классе.
На сессии ПМЮФ презентовали новые школьные учебники по обществознанию для 9–11-х классов под редакцией зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Сергей Кравцов сообщил, что девятиклассники и десятиклассники начнут заниматься по новым учебникам с 1 сентября этого года, а ученики 11-х классов — с 1 сентября 2027 года.
О предложениях по реформированию госэкзамена читайте в материале «Перед ЕГЭ не наспишься».
Инициатива по изменению ЕГЭ по обществознанию и усилению роли истории в образовании обсуждалась давно. В частности, в июне 2025 года ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил Владимиру Путину сделать ЕГЭ по истории обязательным для поступления в гуманитарные и социально-экономические вузы. Он отмечал, что вместо абстрактного обществознания студентам важнее исторические знания. Тогда же замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский заявил, что это решение было «долгожданным» для исторического сообщества.
Одновременно с этим, Минпросвещения уже сокращало часы на изучение обществознания в школьной программе. С 1 сентября 2026 года обществознание перестанут преподавать в 8-х классах, оставив его только для 9–11-х классов. Общий объем преподавания сократится в два раза – со 136 до 68 часов, и его начнут изучать только с 9-го класса по одному уроку в неделю. Освободившееся время будет перераспределено на историю, что приведет к увеличению нагрузки по этому предмету на 40%. Эти изменения направлены на корректировку учебной нагрузки и обновление содержания школьных предметов. С 2028 года также планируется ввести обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников как допуск к ОГЭ.