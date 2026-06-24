Мединский представил новую линейку учебников по обществознанию
На Петербургском международном юридическом форуме состоялась презентация новых учебников по обществознанию для учащихся 9-11-х классов. Их начнут использовать в школах с 1 сентября 2026 года. Учебное пособие на форуме представили помощник президента Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«У нас предмет "Обществознание" носил до этого абстрактный характер и, можно сказать, он был недостаточно интересным. Сейчас прикладной курс у нас очень выверенный»,— сказал господин Кравцов.
Владимир Мединский отметил, что содержание предыдущего учебника по обществознанию было неудачным. «Сейчас учебник лучше, он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него блестящий редактор, известный правовед»,— сказал он, имея в виду замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.
Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая рассказала, что прочитала новый учебник «с большим профессиональным интересом и человеческим удовольствием». «Потому что в тексте отражены важнейшие ключевые смыслы. То, что важно для ребенка, рассказано простым, понятным языком»,— уточнила она.
До 2025 года обществознание изучалось с 6-го класса (с 6-го по 8-й класс у школьников проводилось 102 урока). С 1 сентября прошлого года обществознание преподавали в 8-11-х классах (в то же время число учебных часов по истории было увеличено почти в полтора раза – с 340 до 476). С 1 сентября 2026 года предмет «Обществознание» сохранится только для 9-11-х классов.
Введение новых учебников по обществознанию является частью более широкой реформы в российском образовании, направленной на формирование «суверенной системы» и единого образовательного пространства. Эти изменения включают сокращение часов изучения обществознания и увеличение времени, отводимого на историю, с целью формирования патриотического мировоззрения и критического мышления. Предполагается, что новый учебник должен стать «системным ответом на вызовы Запада» и обеспечить мировоззренческий разворот в сознании школьников. Процесс разработки единых учебников по всем школьным предметам планируется завершить к 2029 году, а правообладателем этих изданий будет Министерство просвещения.
Ранее Министерство просвещения опубликовало обновленные федеральные образовательные программы, согласно которым курс обществознания будет заметно сокращен. С 1 сентября 2025 года его преподавали в 8–11 классах, а с 1 сентября 2026 года предмет сохранится только для 9–11 классов. Освободившиеся часы в средней школе будут выделены на изучение истории. Эти изменения вызвали дискуссии среди преподавателей относительно возможной недостаточности сокращенного курса для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, поскольку обществознание является одним из самых популярных экзаменов по выбору.