Мединский представил новую линейку учебников по обществознанию

На Петербургском международном юридическом форуме состоялась презентация новых учебников по обществознанию для учащихся 9-11-х классов. Их начнут использовать в школах с 1 сентября 2026 года. Учебное пособие на форуме представили помощник президента Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У нас предмет "Обществознание" носил до этого абстрактный характер и, можно сказать, он был недостаточно интересным. Сейчас прикладной курс у нас очень выверенный»,— сказал господин Кравцов.

Владимир Мединский отметил, что содержание предыдущего учебника по обществознанию было неудачным. «Сейчас учебник лучше, он рассказывает об обществе в практическом смысле. У него блестящий редактор, известный правовед»,— сказал он, имея в виду замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева.

Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая рассказала, что прочитала новый учебник «с большим профессиональным интересом и человеческим удовольствием». «Потому что в тексте отражены важнейшие ключевые смыслы. То, что важно для ребенка, рассказано простым, понятным языком»,— уточнила она.

До 2025 года обществознание изучалось с 6-го класса (с 6-го по 8-й класс у школьников проводилось 102 урока). С 1 сентября прошлого года обществознание преподавали в 8-11-х классах (в то же время число учебных часов по истории было увеличено почти в полтора раза – с 340 до 476). С 1 сентября 2026 года предмет «Обществознание» сохранится только для 9-11-х классов.

Полина Мотызлевская