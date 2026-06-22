Перед ЕГЭ не наспишься

Начало ЕГЭ предлагают перенести на два часа позже — с 10 утра на 12 дня. С такой идеей в Минпросвещения обратился депутат Госдумы Александр Аксененко. Из-за раннего начала экзаменов, считает парламентарий, выпускники не высыпаются, особенно если живут далеко от места проведения экзаменов. Это в итоге отражается на их способностях концентрировать внимание и может помешать хорошо проявить себя. Эксперт отмечает, что стресс перед ЕГЭ может в принципе помешать крепкому сну, поэтому накануне лучше не усиленно повторять материалы, а, наоборот, хорошо отдохнуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Депутат Госдумы Александр Аксененко (СР) обратился к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением начинать ЕГЭ не раньше 12 часов дня (письмо есть в распоряжении “Ъ”). Сейчас время начала экзаменов — 10:00 по местному времени. Оно едино для всей страны, но комплекты заданий готовятся отдельно для каждого часового пояса, чтобы у более западных регионов не было возможности узнать ответы и списать. ЕГЭ пишется не в своей школе, а в специально оборудованных пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Прийти туда надо заранее, чтобы успеть к 10 часам пройти проверку документов и безопасности, а также дойти до самой аудитории. Запускать внутрь начинают в 9:00.

«В день экзамена многие дети встают в пять-шесть утра, чтобы успеть собраться и добраться до ППЭ,— отмечает господин Аксененко.— Особенно это касается жителей сельских территорий и крупных городов, где дорога может занимать несколько часов. В результате ребенок начинает сдавать экзамен уже уставшим».

Господин Аксененко ссылается на данные Роспотребнадзора и указывает, что детям в возрасте 15–17 лет требуется 8–9 часов сна, а в период напряженной умственной деятельности это время рекомендуется увеличивать на час. Экзамены должны начинаться после полудня, считает депутат, а продолжительность ЕГЭ (от 180 до 235 минут в зависимости от предмета) позволит завершить экзамен все еще в дневное время, «не нарушая принципиально организационной логики», уверен он. «Такой подход уменьшит стресс, связанный с ранним подъемом и дорогой до ППЭ, а также создаст более благоприятные условия для объективной оценки знаний»,— заключает парламентарий.

В Минпросвещения сообщили “Ъ”, что пока не получали депутатское обращение. На вопросы, поступали ли подобные предложения от родителей и экспертов и почему именно 10:00 было выбрано временем для начала ЕГЭ, в ведомстве не ответили.

«Из-за стресса выпускники нередко не могут крепко заснуть перед экзаменом — и их сон неглубокий и тревожный,— отмечает врач-психиатр, ассистент кафедры психиатрии и медицинской психологии РУДН Владимир Соколов.— Поэтому два лишних часа могут и не сыграть определяющей роли». При этом эксперт отмечает, что качественный отдых действительно может положительно сказаться на когнитивных способностях и улучшить результаты экзамена. Поэтому он советует не нагружать детей подготовкой в день накануне экзамена, а, наоборот, дать им время расслабиться. «Иногда за ночь к экзаменам могут подготовиться студенты на сессии, но ЕГЭ требует гораздо больше времени — и поэтому один день ничего не решит»,— заключает он.

Полина Ячменникова