В Армении задержали координатора оппозиционного движения «Айакве»
Оппозиционное армянское движение «Айакве» сообщило о задержании координатора Аветика Чалабяна. Никаких других подробностей организация не приводит. Причины задержания господина Чалабяна не раскрываются.
Координатор «Айакве» Аветик Чалабян
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Сегодня рано утром в рамках очередного сфабрикованного уголовного дела был задержан координатор объединения "Айакве", общественно-политический деятель Аветик Чалабян»,— сообщается на странице движения в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
7 июня в Армении состоялись выборы. По их итогам в парламент прошли три политические силы. Правящая партия «Гражданский договор» получила 64 мандата, блоки «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 29 и 12 соответственно. Возглавляемая бывшим мэром Еревана Айком Марутяном партия «Новая сила» оспорила итоги парламентских выборов. Всего в выборах участвовали 18 партий, семь из них подали такие иски в Конституционный суд Армении. Оппозиция настаивает на нелегитимности результатов и требует пересчета голосов.
В конце апреля инициатива «Айакве» присоединилась к блоку «Сильная Армения». Меморандум о сотрудничестве был подписан представителем блока Нареком Карапетяном и Аветиком Чалабяном в присутствии Самвела Карапетяна. Движение «Айакве» также ранее сообщала о нарушениях на избирательном участке 25/08 в Армении в ходе выборов. Оппозиция уточнила, что на участке местный житель подошел голосовать, но вместо него уже кто-то подписался и проголосовал.
Подробнее — в материале «Ъ» «Армянские выборы пойдут под суд».
В Армении в последнее время участились задержания оппозиционных деятелей. Например, 7 июня, в день парламентских выборов, о которых говорится в новости, было задержано 200 человек по подозрению в нарушении избирательного законодательства. Также ранее в конце мая полиция задерживала 67 протестующих в Ереване на акциях, организованных архиепископом Багратом Галстаняном, выступавшим против политики правительства в вопросе делимитации границ с Азербайджаном. Всего с апреля 2024 года, когда начались протесты против делимитации границы, число задержанных исчислялось десятками и сотнями человек.
Задержания не ограничиваются только активистами. Ранее, 5 июня, задержали заместителя председателя Республиканской партии Армена Ашотяна по делу об отмывании денег и злоупотреблении полномочиями, а также других связанных с ним лиц. Кроме того, летом прошлого года был задержан Самвел Карапетян, лидер блока «Сильная Армения», к которому присоединилось движение «Айакве», и он пребывает под домашним арестом. В конце июня 2025 года в Армении были арестованы 15 человек, обвиняемых в подготовке к терактам с целью захвата власти. Среди задержанных были участники оппозиционного движения «Священная борьба» и его лидер архиепископ Баграт Галстанян, который критиковал премьер-министра Никола Пашиняна. Премьер-министр в свою очередь заявил о предотвращении «зловещего плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти.