В Армении задержали координатора оппозиционного движения «Айакве»

Оппозиционное армянское движение «Айакве» сообщило о задержании координатора Аветика Чалабяна. Никаких других подробностей организация не приводит. Причины задержания господина Чалабяна не раскрываются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Координатор «Айакве» Аветик Чалабян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Координатор «Айакве» Аветик Чалабян

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сегодня рано утром в рамках очередного сфабрикованного уголовного дела был задержан координатор объединения "Айакве", общественно-политический деятель Аветик Чалабян»,— сообщается на странице движения в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

7 июня в Армении состоялись выборы. По их итогам в парламент прошли три политические силы. Правящая партия «Гражданский договор» получила 64 мандата, блоки «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна и «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — 29 и 12 соответственно. Возглавляемая бывшим мэром Еревана Айком Марутяном партия «Новая сила» оспорила итоги парламентских выборов. Всего в выборах участвовали 18 партий, семь из них подали такие иски в Конституционный суд Армении. Оппозиция настаивает на нелегитимности результатов и требует пересчета голосов.

В конце апреля инициатива «Айакве» присоединилась к блоку «Сильная Армения». Меморандум о сотрудничестве был подписан представителем блока Нареком Карапетяном и Аветиком Чалабяном в присутствии Самвела Карапетяна. Движение «Айакве» также ранее сообщала о нарушениях на избирательном участке 25/08 в Армении в ходе выборов. Оппозиция уточнила, что на участке местный житель подошел голосовать, но вместо него уже кто-то подписался и проголосовал.

Подробнее — в материале «Ъ» «Армянские выборы пойдут под суд».