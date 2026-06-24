Утренние пробки сковали КАД в Петербурге из-за дорожных работ

Утром 24 июня движение на КАД в Санкт-Петербурге оказалось серьезно затруднено. Причиной заторов стали не только традиционные часы пик, но и масштабные дорожные работы сразу на нескольких участках кольцевой автодороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На КАД образовались многокилометровые заторы из-за перекрытия полос

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На КАД образовались многокилометровые заторы из-за перекрытия полос

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным сервиса «Яндекс Пробки», наиболее сложная ситуация сложилась в районе Ржевки. На внешнем кольце с 39-го по 41-й километр продолжаются работы по устранению колейности — для движения закрыты две из четырех полос. Ограничения будут действовать до 2 июля.

Дополнительные сложности возникли на Беляевском мосту через реку Охту (38-й км), где проводится замена деформационного шва. Завершить работы планируется 4 июля.

Крупный затор образовался и в районе Кудрово на внутреннем кольце. Его протяженность превысила 8,5 километра. Перед вантовым мостом также перекрыты две полосы — здесь с 24 по 28 июня ремонтируют дорожное покрытие на участке с 51-го по 56-й километр.

Плотное движение наблюдается и на южном участке КАД, где водители уже отмечают начало дорожных работ и сообщают о замедлении движения.

Матвей Николаев