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В Петербурге задержали пособника мошенников с 325 SIM-картами и наркотиками

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью задержали 34-летнего приезжего из Архангельской области. По версии следствия, он работал на украинских кураторов, регистрируя и передавая аккаунты в мессенджерах за $500 в месяц на криптокошелек. При обыске изъяты 325 SIM-карт, 14 банковских карт, шесть телефонов и синтетический наркотик.

Полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности

Полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Возбуждены уголовные дела. Фигурант арестован. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Кирилл Конторщиков

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