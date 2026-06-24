В Петербурге задержали пособника мошенников с 325 SIM-картами и наркотиками

Сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью задержали 34-летнего приезжего из Архангельской области. По версии следствия, он работал на украинских кураторов, регистрируя и передавая аккаунты в мессенджерах за $500 в месяц на криптокошелек. При обыске изъяты 325 SIM-карт, 14 банковских карт, шесть телефонов и синтетический наркотик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Возбуждены уголовные дела. Фигурант арестован. Полиция устанавливает дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Кирилл Конторщиков