В районе метро «Беговая» отловили двух молодых кабанов
Два молодых кабана почти сутки бродили по северо-западу Петербурга и в итоге обосновались на Дибуновской улице. Животные отказывались самостоятельно уходить в лес, поэтому к операции подключились специалисты Комитета по природопользованию, Управления ветеринарии и Дирекции особо охраняемых природных территорий.
Специалисты связывают участившиеся случаи с сезонной миграцией и поиском корма
Фото: Комитет по природопользованию
Кабанов благополучно отловили и транспортировали в лесную зону вдали от жилых кварталов. Власти напоминают, что при встрече с дикими животными в городе не следует пытаться их кормить или приближаться — необходимо сообщить в экстренные службы.