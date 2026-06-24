В районе метро «Беговая» отловили двух молодых кабанов

Два молодых кабана почти сутки бродили по северо-западу Петербурга и в итоге обосновались на Дибуновской улице. Животные отказывались самостоятельно уходить в лес, поэтому к операции подключились специалисты Комитета по природопользованию, Управления ветеринарии и Дирекции особо охраняемых природных территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специалисты связывают участившиеся случаи с сезонной миграцией и поиском корма

Фото: Комитет по природопользованию Специалисты связывают участившиеся случаи с сезонной миграцией и поиском корма

Фото: Комитет по природопользованию

Кабанов благополучно отловили и транспортировали в лесную зону вдали от жилых кварталов. Власти напоминают, что при встрече с дикими животными в городе не следует пытаться их кормить или приближаться — необходимо сообщить в экстренные службы.

Кирилл Конторщиков