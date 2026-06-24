«Ведомости»: почти в трети регионов планируют провести онлайн-голосование на выборах в Госдуму
Онлайн-голосование может быть использовано более чем в 30 регионах России в 2026 году на выборах в Госдуму. Об этом рассказали «Ведомостям» три собеседника, близких к Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Один из источников издания сообщил, что комиссия согласует 33 российских субъекта для применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Другой собеседник отметил, что проведение онлайн-голосования в трети субъектов укладывается в логику подготовки регионов и общества к такому формату.
ЦИК рассмотрит вопрос о проведении ДЭГ уже 24 июня. Этот вопрос значится первым, докладчиком назначен зампред ЦИКа Николай Булаев. Кроме того, ЦИК утвердит порядок проведения этого формата голосования и рассмотрит вопрос «о внесении изменений в требования к проведению ДЭГ». Об этом доложит председатель комиссии Элла Памфилова.
Президент России Владимир Путин 16 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва. Центризбирком на первом после официального старта думской кампании заседании 17 июня утвердил даты голосования с 18 по 20 сентября.
В марте около 40 субъектов России подали заявления о применении дистанционного электронного голосования во время предстоящей парламентской кампании, говорил Николай Булаев. По его словам, что на практике далеко не все заявки регионов получают одобрение Центризбиркома на использование ДЭГ.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) активно развивает и внедряет дистанционное электронное голосование (ДЭГ), несмотря на то, что это вызывает споры у некоторых политиков и экспертов. Ещё в марте 2026 года около 40 субъектов РФ подавали заявки на использование ДЭГ на предстоящих выборах. Однако ЦИК заявляет, что не все заявки удовлетворяются, и процесс внедрения ДЭГ идёт постепенно, чтобы не создавать впечатления принуждения. В 2025 году онлайн-голосование проходило в 24 регионах, а в 2024 году — в 25 субъектах, при этом количество основных региональных выборов с применением ДЭГ возросло. В целом, по данным ЦИК, уже 37 регионов имеют опыт применения ДЭГ.
Элла Памфилова, председатель ЦИК, подчёркивает, что традиционное голосование с бумажными бюллетенями останется основным, а новые цифровые возможности призваны предоставить избирателям дополнительные удобства. Например, в 2025 году количество кампаний с использованием ДЭГ увеличилось вдвое, и ожидается участие 100 тысяч кандидатов. ЦИК также активно работает над изменениями в законодательстве, чтобы совершенствовать процесс проведения выборов и адаптировать его к новым технологиям, таким как ДЭГ. Подготовка к выборам в Госдуму началась сразу после предыдущей кампании 2021 года.