Около 40 регионов России подали заявление об использовании ДЭГ на выборах-2026

Около 40 субъектов РФ подали заявления о применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время предстоящей парламентской кампании. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев.

Господин Булаев отметил, что на практике далеко не все заявки регионов на использование ДЭГ получают одобрение Центризбиркома. «Напомню, что Центризбирком рассматривает их достаточно детально, и мы не всегда и полностью удовлетворяем те заявки, которые поступают»,— заявил зампред ЦИКа.

Во время Единого дня голосования 2025 года онлайн-голосование проходило в 24 регионах. По словам господина Булаева, «аппетит приходит во время еды», а за участие в ДЭГ выступают регионы, которые уже успели его опробовать. Зампред комиссии также не исключил, что на этот раз применить ДЭГ впервые могут около семи субъектов РФ.

Заявки продолжают поступать, добавил Николай Булаев. Окончательно определиться с числом участников ДЭГ в Центризбиркоме рассчитывают в апреле текущего года.

Анастасия Корня