Семейную ипотеку в Петербурге с 1 июля расширят до 18 млн рублей для многодетных

С 1 июля 2026 года вступают в силу обновленные условия семейной ипотеки. Согласно проекту правил, в Петербурге и Ленобласти предельный размер кредита составит 12 млн рублей для семей с одним ребенком, 15 млн — с двумя детьми и до 18 млн рублей — с тремя и более детьми. Документ подтвердили два источника на банковском рынке, сообщают «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Окончательные параметры программы правительство должно объявить в ближайшие дни

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Окончательные параметры программы правительство должно объявить в ближайшие дни

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Таким образом, программа становится дифференцированной в зависимости от числа детей в семье. Ранее сообщалось, что ставка для семей с одним ребенком в столичных регионах вырастет до 12% годовых при лимите 12 млн рублей, а также могут отменить комбоипотеку и ограничить участие семей с двумя детьми, если старшему больше шести лет. Окончательные параметры программы правительство должно объявить в ближайшие дни.

Кирилл Конторщиков