В Херсонской области восстановили подачу электричества

Электроснабжение Херсонской области полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Электроснабжение в Херсонской области восстановлено в полном объеме... Специалисты действовали быстро, четко и невзирая на сохраняющуюся опасность»,— отметил господин Сальдо в Telegram-канале.

Сегодня рано утром все округа области оказались полностью или частично обесточены. Точную причину отключения электроснабжения губернатор не называл. На прошлой неделе к проблемам с подачей электричества привела авария на «Херсонэнерго».