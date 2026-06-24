В Херсонской области полностью или частично обесточены все округа

Составлено ИИ-Ассистентъ

Массовые отключения электричества в Херсонской области часто связаны с авариями в энергосистеме Запорожской области. Например, в июне 2026 года и апреле 2026 года "Херсонэнерго" сообщала, что причиной обесточивания в Херсонской области стали технологические нарушения или авария в Запорожской области. Эти нарушения в Запорожье, в свою очередь, могут быть вызваны атаками беспилотников, как это сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Проблемы с электроснабжением в Херсонской области не являются редкими; в мае 2026 года девять округов также были обесточены после атаки БПЛА, а 2 мая и 17 мая 2026 года происходили аварийные отключения из-за подобных инцидентов. Ранее, в декабре 2025 года, более 60 тысяч жителей также остались без света из-за ударов по энергетической инфраструктуре со стороны ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ремонтные бригады часто не могут оперативно устранять проблемы из-за напряженной военной обстановки и высокой активности украинских БПЛА.

Помимо внешних воздействий, таких как атаки, проблемы с электроснабжением в Херсонской области также могут быть связаны с внутренними факторами. Например, в октябре 2025 года около 100 тысяч человек остались без света из-за износа оборудования на подстанции «Виноградово». В целом же, Херсонская и Запорожская области уже на протяжении многих месяцев испытывают перебои с электро- и водоснабжением не только из-за боевых действий, но и в связи с высоким износом сетей.