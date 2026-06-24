В Херсонской области полностью или частично обесточены все округа
Все округа Херсонской области были полностью или частично обесточены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Точную причину отключения электроснабжения глава области не назвал.
«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома»,— написал господин Сальдо в Telegram.
В конце прошлой недели компания «Херсонэнерго» сообщила об аварии в энергосистеме Запорожской области, из-за чего были полностью обесточены 14 муниципальных округов в Херсонской области.
Массовые отключения электричества в Херсонской области часто связаны с авариями в энергосистеме Запорожской области. Например, в июне 2026 года и апреле 2026 года "Херсонэнерго" сообщала, что причиной обесточивания в Херсонской области стали технологические нарушения или авария в Запорожской области. Эти нарушения в Запорожье, в свою очередь, могут быть вызваны атаками беспилотников, как это сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Проблемы с электроснабжением в Херсонской области не являются редкими; в мае 2026 года девять округов также были обесточены после атаки БПЛА, а 2 мая и 17 мая 2026 года происходили аварийные отключения из-за подобных инцидентов. Ранее, в декабре 2025 года, более 60 тысяч жителей также остались без света из-за ударов по энергетической инфраструктуре со стороны ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что ремонтные бригады часто не могут оперативно устранять проблемы из-за напряженной военной обстановки и высокой активности украинских БПЛА.
Помимо внешних воздействий, таких как атаки, проблемы с электроснабжением в Херсонской области также могут быть связаны с внутренними факторами. Например, в октябре 2025 года около 100 тысяч человек остались без света из-за износа оборудования на подстанции «Виноградово». В целом же, Херсонская и Запорожская области уже на протяжении многих месяцев испытывают перебои с электро- и водоснабжением не только из-за боевых действий, но и в связи с высоким износом сетей.