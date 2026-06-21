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В Херсонской области были полностью обесточены 14 районов

Энергосетевая компания «Херсонэнерго» заявила об аварии в энергосистеме Запорожской области. Из-за этого были полностью обесточены 14 муниципальных округов в Херсонской области.

Обесточенными оказались следующие районы:

  • Скадовский;
  • Алешкинский;
  • Голопристанский;
  • Чаплынский;
  • Каланчакский;
  • Генический;
  • Новотроицкий;
  • Ивановский;
  • Нижнесерогозский;
  • Верхнерогачикский;
  • Горностаевский;
  • Великолепетихский;
  • Каховский;
  • Новокаховский.

«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов»,— сообщили в «Херсонэнерго».

Также свет был отключен в части районов Запорожской области, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. Он сообщал в Telegram, что работы по восстановлению энергии начнутся «сразу после стабилизации обстановки». Причины отключения света не уточнялись.

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