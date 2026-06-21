В Херсонской области были полностью обесточены 14 районов
Энергосетевая компания «Херсонэнерго» заявила об аварии в энергосистеме Запорожской области. Из-за этого были полностью обесточены 14 муниципальных округов в Херсонской области.
Обесточенными оказались следующие районы:
- Скадовский;
- Алешкинский;
- Голопристанский;
- Чаплынский;
- Каланчакский;
- Генический;
- Новотроицкий;
- Ивановский;
- Нижнесерогозский;
- Верхнерогачикский;
- Горностаевский;
- Великолепетихский;
- Каховский;
- Новокаховский.
«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов»,— сообщили в «Херсонэнерго».
Также свет был отключен в части районов Запорожской области, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. Он сообщал в Telegram, что работы по восстановлению энергии начнутся «сразу после стабилизации обстановки». Причины отключения света не уточнялись.