В Херсонской области были полностью обесточены 14 районов

Энергосетевая компания «Херсонэнерго» заявила об аварии в энергосистеме Запорожской области. Из-за этого были полностью обесточены 14 муниципальных округов в Херсонской области.

Обесточенными оказались следующие районы:

Скадовский;

Алешкинский;

Голопристанский;

Чаплынский;

Каланчакский;

Генический;

Новотроицкий;

Ивановский;

Нижнесерогозский;

Верхнерогачикский;

Горностаевский;

Великолепетихский;

Каховский;

Новокаховский.

«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки, максимальному количеству абонентов»,— сообщили в «Херсонэнерго».

Также свет был отключен в части районов Запорожской области, сообщал губернатор региона Евгений Балицкий. Он сообщал в Telegram, что работы по восстановлению энергии начнутся «сразу после стабилизации обстановки». Причины отключения света не уточнялись.