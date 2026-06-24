Минэнерго проверило дома в Коле и выставило жесткие сроки для коммунальщиков

Региональное Минэнерго и ЖКХ провело рейд в Коле, осмотрев многоквартирные дома на Поморской, Защитников Заполярья, Победы и Советской. Особое внимание уделили системам отопления, тепловому контуру и состоянию подвалов. Управляющим компаниям выставлены жесткие сроки для устранения нарушений, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего в рамках сплошных рейдов в Мурманской области проверено уже порядка 200 домов

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Всего в рамках сплошных рейдов в Мурманской области проверено уже порядка 200 домов

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

На Защитников Заполярья, 1 поручено до 15 июля восстановить теплоизоляцию труб в подвале и отремонтировать мусоропровод, а утечку ликвидировать немедленно. На Победы, 4 требуется косметический ремонт подъезда, замена сломанной ступени и срочная уборка строительного мусора в местах общего пользования, на балконах и в подвалах, а также очистка кровель от растительности и отходов. Всего в рамках сплошных рейдов в Мурманской области проверено уже порядка 200 домов.

Кирилл Конторщиков