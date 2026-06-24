Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербургские ИП теряют налоговые льготы из-за долга в 99 копеек

Предприниматели начали массово получать требования о пересчете налога по повышенной ставке. Причина — мизерные задолженности на едином налоговом счете на 31 декабря. В одном из случаев долг по личным налогам в 99 копеек лишил бизнес льготы на сотни тысяч рублей, пишет «Деловой Петербург».

Предпринимателей призывают проверять состояние счетов в конце года

Предпринимателей призывают проверять состояние счетов в конце года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Предпринимателей призывают проверять состояние счетов в конце года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проблема возникает, когда через ЕНС проходят и бизнес-платежи, и личные налоги ИП. Эксперты фиксируют случаи, когда взносы оплачивались 4 января вместо 31 декабря — и льгота аннулировалась. Каждый шестой бизнес на УСН в Петербурге может пострадать от этой нормы. Предпринимателей призывают проверять состояние счетов в конце года.

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд