Петербургские ИП теряют налоговые льготы из-за долга в 99 копеек

Предприниматели начали массово получать требования о пересчете налога по повышенной ставке. Причина — мизерные задолженности на едином налоговом счете на 31 декабря. В одном из случаев долг по личным налогам в 99 копеек лишил бизнес льготы на сотни тысяч рублей, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предпринимателей призывают проверять состояние счетов в конце года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Предпринимателей призывают проверять состояние счетов в конце года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Проблема возникает, когда через ЕНС проходят и бизнес-платежи, и личные налоги ИП. Эксперты фиксируют случаи, когда взносы оплачивались 4 января вместо 31 декабря — и льгота аннулировалась. Каждый шестой бизнес на УСН в Петербурге может пострадать от этой нормы. Предпринимателей призывают проверять состояние счетов в конце года.

Кирилл Конторщиков