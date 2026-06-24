Годовая инфляция в Петербурге замедлилась до 4,7%, в Ленобласти — до 6,5%

В мае 2026 года годовая инфляция в Санкт-Петербурге составила 4,7%, в Ленинградской области — 6,5%. В обоих регионах рост цен замедляется с марта, следует из данных Росстата, опубликованных Центробанком. В Петербурге цены за месяц снизились на 0,06%, в Ленобласти — на 0,01%, сообщают «Ведомости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В частности, подешевели яйца

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В частности, подешевели яйца

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основной вклад в снижение внесло сезонное удешевление овощей и фруктов, а также рост предложения отечественных тепличных овощей. Подешевели куриные яйца. При этом выросли цены на услуги санаториев и гостиниц. В обоих регионах сильнее, чем в среднем по России, подешевели средства связи, инструменты и оборудование — это связано с высокой конкуренцией между магазинами.

Кирилл Конторщиков