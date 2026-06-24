Латвия за первый квартал поставила в Россию водки на $2,6 млн
По итогам первого квартала Латвия стала главным поставщиком водки в Россию. С января по март российские компании ввезли водку из Латвии на $2,6 млн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные статслужб.
Вторым крупнейшим поставщиком водки в Россию стала Испания (на $537,4 тыс.), третьим — Грузия ($203,7 тыс.). Также в топ-10 вошли Литва ($103,1 тыс.), Армения ($102,7 тыс.), Германия ($73,4 тыс.), Эстония ($42,4 тыс.), Финляндия ($31,8 тыс.), Франция ($24,7 тыс.) и Италия ($18,7 тыс.). По подсчетам агентства, в первом квартале Россия ввезла водки из-за рубежа в общей сложности на $3,7 млн.
По данным «Руспродсоюза», к середине мая цены на водку в российских магазинах выросли на 14,9% в годовом выражении. С начала года стоимость напитка поднялась на 12,2%. Эксперты ожидают, что водка продолжит дорожать до конца года.
Подробности — в материале «Ъ» «Рынок пошел за водкой».
В первом квартале 2025 года производство водки в России снизилось на 22,7% до 12,8 млн декалитров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отгрузки спирта за тот же период упали на 25%. Это снижение связано с резким повышением акцизов и минимальных розничных цен (МРЦ) на крепкий алкоголь с начала года, что привело к формированию существенных товарных запасов у ритейлеров и дистрибьюторов в конце 2024 года.
Повышение МРЦ на водку с 299 до 349 рублей за 0,5 литра, а также на бренди и коньяк, привело к спаду продаж на 17%. Аналитики отмечают, что потребители переходят на более дешевые альтернативы, включая нелегальный алкоголь или пивные напитки. Также наблюдается тенденция к смещению потребительского спроса от крепкого алкоголя в сторону вина и пива, хотя для водки этот тренд замедляется, и потребители активно переключаются на ликеры, настойки и крепкие RTD-коктейли.
Ранее ЕС, США и Великобритания запретили импорт водки из России в связи с военными действиями на Украине. В 2021 году около 45% экспорта крепкого спиртного из РФ приходилось на Латвию, Великобританию и Германию. Российские производители алкоголя, в свою очередь, ожидают роста поставок за рубеж в 2026 году, отмечая восстановление после обвала экспорта в 2022 году. Основные поставки приходятся на страны СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Например, Ladoga (водка «Царская») планирует довести долю экспорта до 10-12% за ближайшие год-два, заместив европейские рынки Индией.
Несмотря на общее снижение продаж водки, некоторые российские производители, такие как Ladoga, наращивают объемы выпуска и расширяют свой портфель за счет новых брендов. Так, Ladoga начала производить водку под брендами Finka, «Зерно» и Romanov. Эти бренды ранее выпускались на заводе «Амбер Пермалко», который был продан ООО «АлкоВорлд».