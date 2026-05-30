Водка в России подорожала за год почти на 15%

В среднем цены на водку в российских магазинах по состоянию на 18 мая выросли на 14,9% по сравнению с аналогичной датой 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова. С начала года стоимость напитка поднялась на 12,2%.

Одним из ключевых факторов роста цен господин Востриков назвал введенные в начале года акцизы на алкогольную продукцию. «Рост акцизных сборов напрямую отражается на конечной стоимости товара»,— сказал он. Также на подорожание влияет рост цен на сырье, электроэнергию, логистические услуги, комплектующие.

С 1 января 2026 года акциз на крепкий алкоголь вырос на 11,4%, до 824 рублей за литр спирта. Минимальная цена бутылки водки 0,5 литра поднялась на 17%, до 409 рублей. Удорожание компонентов себестоимости эксперты оценивали в 3-7%. В феврале средняя розничная цена литра водки в России достигла 948,5 рубля, что на 16% больше, чем годом ранее. Эксперты ожидают, что водка продолжит дорожать до конца года.

