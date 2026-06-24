Колумбия обыграла ДР Конго и вышла в play-off на ЧМ-2026
Сборная Колумбии победила команду ДР Конго со счетом 1:0 на чемпионате мира по футболу. Матч проходил на стадионе «Акрон» в мексиканском Сапопане. Колумбийская сборная досрочно гарантировала себе выход в стадию play-off.
В составе сборной Колумбии единственный гол забил защитник Даниель Муньос, отличившийся на 76-й минуте встречи с передачи Хуана Кинтеро. В составе колумбийцев на 58-й минуте на поле вышел нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, заменивший Луиса Суареса.
По итогам встречи положение в группе К: Колумбия (6 очков в 2 матчах), Португалия (4; 2), ДР Конго (1; 2), Узбекистан (0; 2).
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. 28 июня в группе К состоятся матч Колумбии против Португалии в Майами, а также матч сборной ДР Конго с командой Узбекистана в Атланте. Обе игры начнутся в 2:30 мск.
Подробнее — в материале «Ъ» «Зажиточный минимум».
Чемпионат мира по футболу 2026 года примут три страны — США, Канада и Мексика. Впервые турнир проходит с участием 48 сборных команд, разбитых на 12 групп, что значительно больше, чем предыдущие чемпионаты с 32 командами. Отборочная кампания на этот турнир завершилась 1 апреля 2026 года, и последние путёвки получили, в частности, сборные ДР Конго и Ирака. Общее количество матчей на турнире составит 104.
Жеребьевка межконтинентального плей-офф, где разыгрывались путевки в финальную часть, прошла в марте 2026 года в Мексике. В рамках этого отбора ДР Конго играла против победителя матча Новая Каледония—Ямайка. Что касается Колумбии, то в южноамериканской отборочной зоне команды, занявшие первые шесть мест, напрямую выходят в финальную часть чемпионата мира, а седьмое место дает право сыграть в межконтинентальном плей-офф.
Согласно котировкам, опубликованным 10 июня 2026 года, Колумбия оценивалась как команда с шансом на победу в 50 к 1. ДР Конго и Узбекистан имели коэффициенты 1000 к 1 и 2000 к 1 соответственно. В группе К, кроме Колумбии, ДР Конго и Узбекистана, также находится Португалия.
Хотя Колумбия досрочно вышла в плей-офф, турнир был отмечен разными организационными вопросами. Например, канадские города выражали сожаление из-за сильно возросших расходов на проведение матчей, а в Мехико накануне чемпионата царил хаос из-за продолжающихся строительных работ и массовых протестов.