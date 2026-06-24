Колумбия обыграла ДР Конго и вышла в play-off на ЧМ-2026

Сборная Колумбии победила команду ДР Конго со счетом 1:0 на чемпионате мира по футболу. Матч проходил на стадионе «Акрон» в мексиканском Сапопане. Колумбийская сборная досрочно гарантировала себе выход в стадию play-off.

В составе сборной Колумбии единственный гол забил защитник Даниель Муньос, отличившийся на 76-й минуте встречи с передачи Хуана Кинтеро. В составе колумбийцев на 58-й минуте на поле вышел нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, заменивший Луиса Суареса.

По итогам встречи положение в группе К: Колумбия (6 очков в 2 матчах), Португалия (4; 2), ДР Конго (1; 2), Узбекистан (0; 2).

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. 28 июня в группе К состоятся матч Колумбии против Португалии в Майами, а также матч сборной ДР Конго с командой Узбекистана в Атланте. Обе игры начнутся в 2:30 мск.

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