Зажиточный минимум

Еще одной командой, застолбившей место в play-off проходящего в США, Канаде и Мексике чемпионата мира по футболу, стала команда Колумбии. В матче второго тура группового этапа против сборной ДР Конго она владела инициативой с первой до последней минуты, но победила с минимальным — 1:0 — счетом. А наиболее заметным игроком встречи стал, пожалуй, вратарь Лионель Мпаси. Его спасения долго позволяли конголезцам, в игре которых не за что было зацепиться, надеяться на ничью.

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Бойкая сборная ДР Конго, уже успевшая отобрать очки у португальцев, в начале этого матча намекнула, что готова навязать борьбу и огорчить еще одного классного соперника. Ее резвый наскок сразу после розыгрыша мяча с центрального круга венчал дальний удар без помех Эдо Кайембе, прошедший, впрочем, сильно мимо створа.

Однако примерно этим атакующие свершения конголезцев исчерпались. Остаток первого тайма они производили впечатление, вполне соответствовавшее их статусу — статусу команды, до мировых первенств не добиравшейся больше полувека. Игру контролировали колумбийцы, и было совершенно непонятно, как и почему этот контроль не преобразовывался в преимущество в счете.

Отличный момент ведь представился уже в первую пятиминутку Даниэлю Муньосу, но тот, очутившись перед распахнутыми настежь воротами, пустил мяч рядом со штангой. Вскоре он отправил мяч в сетку после мягкого заброса Хоана Мохики, но вновь незадача: тут же был поднят флаг лайнсмена, гол отменили из-за положения вне игры.

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Были у сборной Колумбии и другие возможности. Иногда не хватало последнего паса. Иногда ее лидеров — Хамеса Родригеса, Луиса Диаса — отвергал вратарь Лионель Мпаси. Иногда на помощь ему приходили защитники. Колумбийцы за первый тайм нанесли аж 14 ударов, шесть из которых пришлись в рамку, но голевого среди них не оказалось. Счет к перерыву открыт не был.

Мало что поменялось во второй половине игры. Вот Мпаси снова отражает удар Луиса Диаса с убойной точки. Вот Густаво Пуэрта мажет из позиции не менее выгодной. И чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем более инертной, уставшей от собственных тщетных попыток, виделась сборная Колумбии.

Но попыток-то она не оставляла, и это дало результат. К голу вырулила далеко не самая стройная и гладкая из колумбийских атак. Завершил ее такой незадачливый в первом тайме Даниэль Муньос. Неудачи не сбили настрой правого защитника лондонского «Кристал Пэлас»: он продолжал бежать вперед, в чужую штрафную. Добежал и теперь: подобрал бесхозный мяч и пальнул. Помог рикошет, запутавший голкипера Мпаси, до сих пор игравшего безупречно.

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Конголезцы поникли и в следующую десятиминутку пропустили еще дважды. Правда, ни один из двух голов не был засчитан: перед первым Луис Диас нарушил правила при отборе, перед вторым — залез в офсайд. Счет 1:0, не отражавший в полной мере превосходство колумбийцев, остался на табло до конца.

Благодаря этой победе колумбийцы возглавили турнирную таблицу группы K и досрочно вышли в play-off. После двух матчей на их счету шесть очков. Вторыми идут португальцы, набравшие четыре балла. При разнице мячей «плюс-5» их месту в кубковой стадии фактически ничего не угрожает. В заключительном туре лучшие команды квартета сыграют между собой.

У идущей пока на третьей позиции с одним баллом сборной ДР Конго тоже есть неплохие шансы пробиться в 1/16 финала. Для этого ей нужно будет обыграть не набравшую пока очков команду Узбекистана. Развязка в группе K наступит в ночь на 29 июня. Оба матча третьего тура начнутся в 02:30 мск.

Роман Левищев