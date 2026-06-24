Торги по продаже корпуса лавок в Томске не состоялись из-за отсутствия участников

Аукцион по продаже городского корпуса лавок в Томске не состоялся из-за отсутствия заявок на участие. Информация об этом появилась на портале ГИС «Торги».

МТУ Росимущества Томской области выставило на торги здание, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, 13 апреля. В лот вошли само здание площадью 265 кв. м и земельный участок площадью 265 кв. м. Заявки на участие принимались до 16 июня, итоги планировалось подвести 26 июня. Начальная стоимость лота составляла 31 млн руб., шаг аукциона — 1,5 млн руб. Торги должны были пройти в электронном формате на повышение цены.

«Комиссия установила факт непоступления задатка на счет межрегионального территориального управления, а также отсутствия заявок, поступивших организатору. Продажа признана несостоявшейся», — говорится в протоколе.

Здание расположено на пл. Ленина, д. 12, является частью Базарной площади, строительство которой проводилось Томской городской управой с 1893 по 1894 годы. «Здание обладает образцом торгового доходного дома начала ХХ века, имеет своеобразную архитектурно-декоративную трактовку в стиле модерн романтического направления», — говорится в аукционной документации.

Согласно акту технического осмотра, здание находится в удовлетворительном состоянии, требуется ремонт штукатурной отделки наружных стен и кровли. В настоящее время здание арендует местный предприниматель, который использует помещения под магазин.

Лолита Белова