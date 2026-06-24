«Восток» будет строить мусоросортировочный комплекс в Туве

Строительством мусоросортировочного комплекса (МСК) в Республике Тыва займется компания «Восток». С ней заключен контракт на сумму 1,3 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«На первом этапе предполагается подготовка территории, на которой будут размещены корпуса будущего завода по переработке и сортировке твердых отходов. Запланировано возведение основных помещений основного производства, а также вспомогательного назначения»,— говорится в сообщении правительства Тувы.

Концессионером проекта МСК является ООО «ВторЭкоПром», срок концессии рассчитан до 2047 года. Комплекс на территории Кызылского района будет перерабатывать не менее 60 тыс. т твердых коммунальных отходов в год.

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае этого года ООО «Восток» Сергея Уюсова получило подряд на строительство здания управления ФНС в Кызыле стоимостью 1,39 млрд руб.

Валерий Лавский