В Туве нашли подрядчика для строительства здания ФНС за 1,3 млрд рублей
ППК «Единый заказчик» определила подрядчика на строительство административного здания управления ФНС в Кызыле. Контракт подписан с единственным участником закупки — компанией «Восток». Она предложила выполнить работы по начальной (максимальной) цене контракта — 1,39 млрд руб., говорится в материалах на сайте госзакупок.
Работы должны быть завершены за 1128 календарных дней с даты начала исполнения контракта. Застройщику предстоит разработать проект, возвести здание и обеспечить ввод в эксплуатацию. Площадь участка, расположенного в центре города, составляет 9,3 тыс. кв. м. Источником финансирования являются средства федерального бюджета.
ООО «Восток» зарегистрировано в Кызыле в 1998 году в сфере жилищного строительства. Компания принадлежит Сергею Уюсову. По данным Rusprofile, в 2025 году выручка общества составила 7,48 млрд руб., чистая прибыль — 91,9 млн руб.