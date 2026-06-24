Сборная Панамы после матча с Хорватией потеряла шанс на выход в плей-офф ЧМ

Сборная Хорватии со счетом 1:0 обыграла команду Панамы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Сборная Панамы по итогам прошедших встреч не набрала ни одного балла и потеряла шанс на выход в плей-офф.

Встреча прошла в канадском Торонто. Гол на 54-й минуте забил хорватский футболист Анте Будимир.

Сборные Хорватии и Панамы вместе с командами Англии и Ганы представлены в группе L. В заключительном туре команда Панамы сыграет с футболистами из Англии, хорваты встретятся с ганцами. Оба матча пройдут 28 июня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сняли Панаму».