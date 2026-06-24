Сняли Панаму

В двух матчах второго тура состязаний в группе L североамериканского чемпионата мира, состоявшихся 23 июня, был забит всего один гол. Он оказался в активе хорватов, которые кое-как одолели сборную Панамы, лишив ее шансов на play-off. В другой встрече фавориты квартета англичане сыграли вничью — 0:0 — с почти все время оборонявшейся ганской командой и вместе с ней лидируют, набрав четыре очка. Ганцам в заключительном туре предстоит биться с хорватами в решающем как минимум для последних матче.

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Равнодушному к обоим участникам матча в Фоксборо человеку, наблюдая за ним, следовало обязательно придумать, чем себя развлечь. Главная картинка — то есть собственно футбол — была слишком однообразной и тоскливой. Под такую хорошо разве что засыпать. Из хмурых туч льет дождик. Футболисты из страны, с которой такая погода прежде всего ассоциируется, монотонно перекатывают мяч друг другу на чужой половине. Один пас, второй, третий, четвертый, пятый… А другие футболисты, из страны куда южнее, тоже терпеливо и монотонно, как шахтеры в забое, понимающие, что обречены на тяжелый и неблагодарный труд, и раньше, чем закончится смена, с киркой все равно не расстанешься, свежим воздухом не подышишь, дисциплинированно перемещаются вслед за этим мячом, стараясь не пропустить ни его, ни оппонентов в свою штрафную. И с задачей, как правило, легко справляются. Ничего острого. Ничего такого, от чего екнуло бы сердце.

Разгоняя тоску, можно было разве что начать подсчитывать количество секунд, которое проходит после редких английских потерь до возвращения мяча. Обычно не больше пяти. Можно было понаблюдать за тренером сборной Англии Томасом Тухелем, который на бровке куда резвее и живее, чем находящиеся по ту ее сторону игроки: жестикулирует, что-то кричит, что-то требует. Наверное, резкости, неординарных решений. Они в дефиците. Ну или можно был воскресить в памяти предыдущую игру англичан. Чудо же как хороши были против сборной Хорватии! Хотелось медаль заранее вручить… А все дело в том, что хорваты-то в силу бэкграунда, репутации отказывались соглашаться с аутсайдерским статусом, сами лезли вперед. Отсюда — свободные зоны, английский хлеб. А ганцы с таким скромным статусом без проблем примирились. Значит, никаких свободных зон. Значит, надо их самим создавать, растягивать, раздергивать чужую оборону. А с этим у англичан что-то совершенно не складывалось.

Раздражало ли их данное обстоятельство? Судя по тому, что в концовке первого тайма начал вскипать, показывая, что не прочь с кем-нибудь сцепиться, Джуд Беллингем, точно не радовало.

Первого удара в створ в этом матче пришлось ждать целый тайм и еще десять с небольшим минут. Нанес его англичанин Энтони Гордон — прямо в руки голкиперу Бенджамину Асаре. Напрягаться тому не потребовалось.

Но кое-какие трансформации в игре настойчиво ищущий луч света в конце заполненного скукой тоннеля взгляд после этого мог все же рассмотреть. От английских перепасовок по-прежнему мало толку, а бомбардир Гарри Кейн работает вхолостую (но хоть на стадионе любимого клуба побывал: известно, что Кейн болеет за «Нью-Инглэнд Пэтриотс» из футбола американского), зато ганцы стали почаще нарушать правила. А фолы — это стандарты. А стандарты — это шансики. И выход Букайо Сака, до сих пор лечившего травму, по ощущениям свежести по крайней мере отдельно взятому правому флангу добавил. Вдруг что-то из всего этого склеится?

И сборной Ганы надоело все время топтаться сзади. Целый час, по сути, единственным ее игроком, заявлявшимся на английскую территорию, являлся Джордан Айю, которого несложно было определить по перебинтованной после столкновения голове. И то обычно, забредя туда, тут же испуганно озирался, словно заблудившийся в неблагополучном квартале турист, и спешил обратно… Теперь у ганцев пошли какие-никакие контратаки. И Антуан Семеньо нашел применение своим быстрым ногам, однажды решительно воткнувшись в английского голкипера Джордана Пикфорда. Рассчитывал, судя по всему, на благоприятную для себя трактовку столкновения. Но трактовка была в пользу Пикфорда.

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В общем, забурлила игра. И вырулила к потрясающему моменту у английской сборной. Нико О’Райли бил головой с полудюжины метров и влепил мяч в перекладину. Но это еще не все. Отскок-то достался Гарри Кейну, а перед ним, снайпером от бога, были огромные, настежь распахнутые ворота. Снайпер от бога умудрился отправить мяч куда-то в хмурое небо. Не его это был вечер. И не сборной Англии в принципе. Команда, несколько дней назад казавшаяся такой отстроенной, такой огневой, вдруг обнажила разом все припрятанные в предыдущей встрече слабости, и установила антирекорд. На чемпионатах мира еще никогда не случалось так, чтобы сборная с настолько гигантским процентом владения мячом — 78,8% — не забивала ни единого мяча. Может, и вовремя обнажила — не play-off в конце концов.

В него англичане, вероятно, со своими четырьмя очками, как ни крути, попадут. И сборная Ганы этими своими страданиями к кубковой стадии приблизилась вплотную.

У нее ведь столько же баллов, сколько и у английской команды, а разница мячей лишь чуточку хуже. А кто еще из этой группы на попадание в 1/16 финала будет претендовать, решалось в Торонто, в следующей игре дня.

В ней сборная Панамы, к которой перед стартом чемпионата мира, кажется, относились снисходительно, как к гостю случайному, удивляла своей бодростью. За нее отвечали прежде всего фланги, особенно правый, на котором орудовал Амир Мурильо. Там нередко созревало что-то, из-за чего в районе хорватской штрафной вспыхивали искры, а то и разгорался полноценный пожар. Однажды, скажем, Хосе Луис Родригес, выпрыгнув на навес, вынудил голкипера Доминика Ливаковича совершать настоящий подвиг, переводя мяч в перекладину. Гол бы, правда, все равно не засчитали, поскольку, как выяснилось, мяч перед тем навесом вышел за лицевую. Но в любом случае эпизод демонстрировал остроту панамских зубов. Нет, никакого страха перед призерами двух предыдущих мировых первенств она не испытывала. Призеры же, еще матчем с англичанами вызвавшие сомнения по поводу своей нынешней формы, их только подкрепляли. С одной стороны, масса всяких красивых штучек — финты, передачи в касание. С другой, не поспевают за соперниками, а Лука Модрич в центре поля раз за разом забирается в нехитрые панамские капканы. Без него раскрутить атаку тяжело.

Тренера хорватов Златко Далича так взбесила наступательная неэффективность его команды, что после перерыва он отправил играть сразу двух томившихся на скамейке форвардов — Анте Будимира и Андрея Крамарича. Причем, одним из тех, кем он пожертвовал ради них, был защитник Йошко Гвардиол. А Гвардиол — это ведь, казалось, фигура неприкасаемая, того же почти же ранга, что и Модрич.

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Но ведь сработало сразу же. Хорваты свой решающий наскок развернули по-панамски — возле правой бровки. Марко Пашалич тонко пяточкой оставил мяч Йосипу Станишичу, а Станишич запустил его в штрафную, где уже выбрался на оперативный простор мастер открываний Будимир.

А поставленная в положение догоняющей сборная Панамы моментально развалилась.

Марко Пашалич умчался на ее ворота от центральной линии, но в поединке с голкипером Орландо Москерой верх взять не сумел, а затем не сумел добить мяч с острого угла.

Панамцы вскоре приободрились, взяли себя в руки. Однако поезд ушел. Хорваты не задрожали, победу отстояли и выкинули панамскую команду с ее нулем очков после двух туров из чемпионата. Матч против англичан ей ничем не поможет. Самим же хорватам, чтобы в 1/16 финала протиснуться, пусть с третьего места в группе, требуется брать очки во встрече со сборной Ганы. Одного, между прочим, может быть мало.

Алексей Доспехов