Рособрнадзор раскрыл возможные сроки появления ЕГЭ по арабскому языку
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по арабскому языку может появиться не ранее 2033 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Как пояснило ведомство «РИА Новости», для запуска экзамена по арабскому языку нужно разработать учебно-методическое обеспечение и провести апробацию экзамена. Ожидается, что этот процесс завершится к 2030 году.
20 июня глава Минпросвещения Сергей Кравцов объявил, что в российских школах с сентября 2026 года разрешат преподавать арабский язык. Он уточнял, что в течение трех последних лет арабский был включен в перечень школьных олимпиад.
О предложениях по реформированию ЕГЭ — в материале «Перед ЕГЭ не наспишься».
Идея преподавания арабского языка в российских школах активно обсуждается образовательными ведомствами, и глава Рособрнадзора Анзор Музаев ранее заявлял о возможном появлении экзамена по арабскому языку в списке ЕГЭ. Предложения о преподавании арабского как отдельного предмета поступали от Духовного управления мусульман РФ, которое уверено, что инициатива найдет поддержку не только в исламских регионах, но и в крупных городах.
По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, введение экзамена по китайскому языку в ЕГЭ заняло пять лет, и аналогичную «дорожную карту» в такие же сроки возможно реализовать и для арабского языка. Чтобы арабский язык появился в российских школах, необходимо разработать федеральный государственный образовательный стандарт, создать учебники и провести их апробацию, а также подготовить преподавательские кадры. В педагогических вузах, подведомственных Минпросвещения, уже обучают преподавателей арабского языка, например, в Чеченском государственном педагогическом университете, Дагестанском государственном педагогическом университете им. Р. Гамзатова и Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы.
Эксперты отмечают растущий спрос на изучение арабского языка, вызванный не только религиозными причинами, но и потребностями бизнеса. Знание арабского языка может быть востребовано для работы в ОАЭ, где активно развивается бизнес. Кроме того, системное преподавание арабского в школах может помочь предотвратить распространение экстремистской пропаганды, в отличие от ситуации 1990-х годов, когда преподавание могли осуществлять люди со своими целями.