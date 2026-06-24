Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение о приостановке приема детей в лагеря Крыма, которое будет действовать до 1 сентября, было принято главой региона Сергеем Аксеновым для обеспечения безопасности. Это произошло после того, как в ночь на 21 июня (предположительно, 2026 года) Вооруженные силы Украины атаковали Крым с помощью беспилотников, нанеся удары по Керченской переправе, нефтяному терминалу и другим объектам энергетической инфраструктуры. В результате атаки погибли четыре человека и 28 пострадали, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. Тогда же Крымский мост был закрыт для движения автотранспорта.

Минпросвещения России принимает меры для обеспечения безопасности и комфорта детей и предлагает альтернативные варианты отдыха в других регионах страны, в том числе в лагерях Анапы. В ответ на ситуацию был создан специальный оперативный штаб. При этом в Севастополе лагеря «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» продолжат работать.