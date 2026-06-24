Минпросвещения открыло горячие линии по вопросам детских лагерей в Крыму
Минпросвещения организовало горячие линии для родителей в связи с приостановкой детского отдыха в Крыму. Специалисты предоставят актуальные данные о пребывании детей в детских лагерях.
По вопросам, касающимся пребывания детей в детском центре «Артек», работает единая горячая линия: 8 (800) 600-20-85.
Для вопросов, связанных с загородными лагерями, действует горячая линия Минобразования Крыма: 8 (3652) 24-10-83.
22 июня в Крыму до 1 сентября приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях. Часть детей перенаправят в Анапу, остальные вернутся домой. В Севастополе детские лагеря продолжают работу.
Подробнее — в материале «Ъ» «У школьников идет смена лагерей».
Решение о приостановке приема детей в лагеря Крыма, которое будет действовать до 1 сентября, было принято главой региона Сергеем Аксеновым для обеспечения безопасности. Это произошло после того, как в ночь на 21 июня (предположительно, 2026 года) Вооруженные силы Украины атаковали Крым с помощью беспилотников, нанеся удары по Керченской переправе, нефтяному терминалу и другим объектам энергетической инфраструктуры. В результате атаки погибли четыре человека и 28 пострадали, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. Тогда же Крымский мост был закрыт для движения автотранспорта.
Минпросвещения России принимает меры для обеспечения безопасности и комфорта детей и предлагает альтернативные варианты отдыха в других регионах страны, в том числе в лагерях Анапы. В ответ на ситуацию был создан специальный оперативный штаб. При этом в Севастополе лагеря «Ласпи», «Горный» и «Алькадар» продолжат работать.