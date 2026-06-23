При ударе БПЛА по жилому дому в Орле повреждены более 180 квартир

Более 180 квартир повреждены из-за удара беспилотника по жилому дому в Орле 14 июня. Изначально власти региона сообщали, что в результате атаки повреждения получили около 100 квартир и 40 автомобилей.

«На сегодняшний день уже запущены два лифта, более чем в половине поврежденных квартир выполнена замена оконных конструкций. Всего повреждения получили свыше 180 квартир»,— сообщила пресс-служба мэрии Орла.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что беспилотник, который ударил по многоквартирному дому 14 июня, был начинен поражающими элементами. Один человек погиб, еще девять пострадали.