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При ударе БПЛА по жилому дому в Орле повреждены более 180 квартир

Более 180 квартир повреждены из-за удара беспилотника по жилому дому в Орле 14 июня. Изначально власти региона сообщали, что в результате атаки повреждения получили около 100 квартир и 40 автомобилей.

«На сегодняшний день уже запущены два лифта, более чем в половине поврежденных квартир выполнена замена оконных конструкций. Всего повреждения получили свыше 180 квартир»,— сообщила пресс-служба мэрии Орла.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что беспилотник, который ударил по многоквартирному дому 14 июня, был начинен поражающими элементами. Один человек погиб, еще девять пострадали.

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