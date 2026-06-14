Один человек погиб и восемь пострадали при ударе БПЛА по многоэтажке в Орле
В результате удара беспилотника по жилому дому в Орле погиб один человек, пострадали восемь. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.
Андрей Клычков
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Один человек погиб, еще восьмерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь»,— написал он в «Максе».
Ранее сегодня утром господин Клычков сообщил, что за ночь над Орловской областью «трижды звучал сигнал ракетной опасности, нашими силами ПВО уничтожены четыре вражеских БПЛА».
В 11:27 мск в новость внесены изменения после уточнения информации от губернатора о числе пострадавших.