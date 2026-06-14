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Один человек погиб и восемь пострадали при ударе БПЛА по многоэтажке в Орле

В результате удара беспилотника по жилому дому в Орле погиб один человек, пострадали восемь. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.

Андрей Клычков

Андрей Клычков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Андрей Клычков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Один человек погиб, еще восьмерым оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь»,— написал он в «Максе».

Ранее сегодня утром господин Клычков сообщил, что за ночь над Орловской областью «трижды звучал сигнал ракетной опасности, нашими силами ПВО уничтожены четыре вражеских БПЛА».

В 11:27 мск в новость внесены изменения после уточнения информации от губернатора о числе пострадавших.

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