Декретница из Коми проиграла мошенникам миллион на спортивных ставках

Жительница Сыктывкара, находясь в отпуске по уходу за ребенком, лишилась более 1 млн рублей, пытаясь заработать на спортивных ставках через интернет. Женщина поверила куратору, который пообещал ей выигрыш в 20 тысяч долларов (1 475 300 рублей по актуальному курсу), сообщили в МВД по Коми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавшая познакомилась в женском чате с «представительницей ногтевого сервиса», которая свела ее с куратором ставок

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Пострадавшая познакомилась в женском чате с «представительницей ногтевого сервиса», которая свела ее с куратором ставок

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Пострадавшая познакомилась в женском чате с «представительницей ногтевого сервиса», которая свела ее с куратором ставок. Новый знакомый предложил оплатить членский взнос в букмекерском клубе — 200 долларов. Вскоре он обрадовал женщину: прогноз на несколько турниров оправдался, и ее выигрыш составил 20 тысяч долларов. Для убедительности мошенник прислал скриншоты результатов и квитанции о зачислении денег на криптокошелек.

Чтобы получить выигрыш, куратор попросил оплатить страховку, налог и банковскую комиссию. Женщина перевела более 1 млн рублей — 700 тыс. из личных накоплений и 300 тыс. кредитных. Когда мошенники потребовали новых вложений, она поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Карина Дроздецкая