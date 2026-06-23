Май стал самым неудачным весенним месяцем для продаж машин в Петербурге

В мае в Санкт-Петербурге зарегистрировали 5616 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это меньше, чем в марте (5903) и апреле (6034). Май стал худшим весенним месяцем по объему продаж, сообщил автоэксперт Денис Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В городе на учет встало 5616 новых легковых и легких коммерческих автомобилей

Фото: Пресс-служба «Экспо Кар» В городе на учет встало 5616 новых легковых и легких коммерческих автомобилей

Фото: Пресс-служба «Экспо Кар»

При этом по сравнению с маем прошлого года рынок вырос на 17%. Всего за пять месяцев в Петербурге зарегистрировано 25 507 новых машин — на 15% больше, чем годом ранее.

Лидеры продаж не изменились: Haval, Lada, Tenet, Geely и Belgee. Единственным брендом с результатом более тысячи машин стал Haval (1028). Во второй пятерке — Changan, Voyah, Jetour, Jaecoo и GAZ. Voyah — единственный премиальный бренд в топ-10 (в прошлом году был 19-м). Jaecoo также впервые в десятке — помог компактный кроссовер J6, вышедший в начале года, отметил эксперт.

Карина Дроздецкая