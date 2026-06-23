Рубль сдал свою крепость

Внебиржевой курс доллара впервые за два месяца превысил уровень 75 руб./$. В значительной степени ослабление российской валюты определялось ожиданиями снижения предложения экспортной выручки из-за падения цен на нефть. Аналитики не исключают роста курса доллара к концу лета до 80 руб./$, в том числе из-за роста спроса на валюту со стороны населения и импортеров, а также выкупа со стороны Минфина в рамках бюджетного правила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

23 июня внебиржевой курс доллара впервые с начала мая поднялся выше уровня 75 руб./$. По данным «МФД-Инфоцентра», в самом начале дня курс достигал отметки 75,24 руб./$, что на 1,1 руб. (1,5%) превысило значение закрытия понедельника. Удержаться выше психологически важного уровня не удалось, и к 19:00 курс доллара откатился к отметке 74,5 руб./$. Столь высоко он не закрывался с 7 мая. Курс юаня на торгах Московской биржи также поднимался до максимума с начала мая, до отметки 11,07 руб./CNY, что более чем на 7 коп. (0,8%) выше значений закрытия предыдущего дня. По итогам торговой сессии он закрылся на отметке 11,09 руб./CNY. С начала недели курс доллара вырос на 1,5 руб. (2%), курс юаня — на 13 коп. (1,2%).

Американская валюта уверенно укрепляла позиции и на мировом рынке. За последние пять дней индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) вырос на 2%, до 101,4 пункта, максимума с мая 2025 года. Это стало реакцией на решение ФРС сохранить ставку на неизменном уровне, причем в комментариях новый глава регулятора Кевин Уорш допустил ее повышение в текущем году на 25 б. п. «Чем выше базовая ставка в США, тем сильнее доллар, поскольку долларовые активы становятся более доходными. Это негативно для большинства валют развивающихся экономик»,— поясняет руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Для ослабления российской валюты были внутренние причины.

В частности, обвал фондового рынка, вызванный решением Банка России снизить ставку лишь на 25 б. п., а не на 50 б. п., как ожидали профучастники (см. “Ъ” от 19 июня). В результате индекс гособлигаций RGBI опускался более чем на 3%, индекс Московской биржи проседал почти на 6%. Как отмечает главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков, в таких условиях мог вырасти спрос на валюту со стороны спекулянтов. Это косвенно подтверждает рост ставок по юаневым МБК — с 3,8% годовых 19 июня до 12% годовых 22-го. Последующее возвращение ставок к 3,3% годовых на торгах во вторник, 23 июня, по словам эксперта, подтверждает значимость фактора спроса на валюту в краткосрочном движении курса.

Дополнительное давление на рубль оказывают опасения падения экспортной выручки от продажи нефти, стоимость которой стремительно снижается на фоне снятия блокировки Ормузского пролива. Во вторник цена ближайшего контракта нефти Brent впервые с начала марта опустилась ниже $76,5 за баррель, потеряв 5% с начала недели и около 20% с начала месяца. Цена на российскую нефть Urals опустилась с $75 за баррель в начале июня до $50–60 за баррель. «Продажи валюты крупнейшими экспортерами могут сократиться с майских $10,2 млрд до $8–9 млрд в июне»,— оценивает господин Бирюков. По словам стратега по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никиты Еурова, пересмотр ожиданий уже «провоцирует спекулятивные покупки валюты, а также увеличивает спрос компаний на валютное хеджирование», что приводит к опережающему ослаблению рубля.

Рубль получит локальную поддержку в налоговый период, основной объем выплат придется на конец этой недели. По оценке Владимира Евстифеева, поступления в бюджет составят 3,8 трлн руб.

Такие выплаты, по его мнению, помогут в ближайшие дни вернуться курсу рубля в диапазон 72–74 руб./$. Однако уже на следующей неделе рубль останется без этой поддержки при одновременном сезонном увеличении спроса на валюту для зарубежных летних отпусков. Против укрепления рубля также играет покупка валюты Минфином по бюджетному правилу. По оценке главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, она составит 3–4 млрд руб. в день.

Важное значение для валютного рынка будет иметь развитие ситуации на Ближнем Востоке, так как дальнейшая деэскалация ситуации приведет к сокращению объемов валютной выручки российских экспортеров. По оценке Павла Бирюкова, продажи валюты экспортерами в июле могут снизиться еще на $1–2 млрд. В результате, по его мнению, курс доллара в следующем месяце может сместиться в диапазон 74–77 руб./$. К концу лета рубль стабилизируется в диапазоне 75–80 руб./$, считает Никита Еуров. Однако, по его словам, «курс во многом будет зависеть от экспортеров, которые могут предложить дополнительный объем валюты, чтобы профинансировать выплату дивидендов в июле».

Виталий Гайдаев