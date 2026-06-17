Новый конь борозды не испортил
ФРС под председательством Кевина Уорша сохранила ставку на прежнем уровне
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 16–17 июня не стала менять уровень ключевой ставки — она по-прежнему составляет 3,5–3,75% годовых. Инфляция в США продолжила расти, но, вероятно, уже достигла пиковых значений. Рынок труда при этом сохраняет устойчивость, безработица не растет. Таким образом весомых аргументов ни для ужесточения, ни для смягчения денежно-кредитной политики у регулятора не было. Ситуация осложнялась разве что политическим фактором: это было первое заседание под руководством нового главы ФРС Кевина Уорша, которому приходится действовать в условиях давления со стороны Дональда Трампа.
Глава ФРС Кевин Уорш (слева) и президент США Дональд Трамп
Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters
Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) по итогам заседания 16–17 июня вновь сохранил ключевую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Таким диапазон остается с декабря прошлого года. Решение регулятора, принятое единогласно, совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.
Уровень инфляции в США ФРС считает «повышенным», следует из заявления. В мае индекс потребительских цен (CPI) впервые с начала 2023 года превысил отметку в 4%, составив 4,2%. Дефлятор потребительских расходов (PCE, более чувствительный индикатор) в апреле оценивался в 3,8% после 3,5% в марте (майское значение станет известно позже).
Основной вклад в увеличение показателей вносило удорожание энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Именно поэтому аналитики JP Morgan считают майские значения пиковыми и прогнозируют постепенное замедление инфляции в ближайшие месяцы. Причина — соглашение между США и Ираном, которое, как ожидается, будет подписано 19 июня и должно привести к разблокировке Ормузского пролива. На новостях об этом цены на нефть Brent обновили минимумы с конца февраля.
Отметим, на восстановление судоходства могут потребоваться месяцы, но свой вклад в рост цен при этом уже не будет вносить неопределенность. При таком развитии событий ФРС в отличие от ЕЦБ может избежать необходимости ужесточать ДКП.
Регулятор прогнозирует, что PCE в 2026 году составит 3,6% (2,8% в 2025-м), а не 2,7%, как ожидалось в марте, в 2027-м — 2,3% (2,2%). Базовый показатель (Core PCE, не учитывает цены на энергию и продовольствие) прогнозируется на уровне 3,3% и 2,5% соответственно (в марте — 2,7% и 2,2%).
Впрочем, и о снижении ставки речи пока не идет. Безработица остается на низком уровне (4,3%), данные по рынку труда — сильные. Экономическая активность, по оценкам ФРС, продолжает расти. Это подтверждают и опережающие индикаторы: в мае производственный PMI, по оценкам ISM, вырос до максимальных за четыре года 54 пунктов с 52,7. После роста ВВП на 2,2% в прошлом году ФРС ждет аналогичного увеличения экономики в 2026-м (в марте — 2,4%), прогноз на 2027-й остался без изменений и предполагает рост на 2,3%.
При предсказуемости решения ФРС повышенное внимание к сегодняшнему заседанию объяснялось тем, что оно стало первым при новом главе регулятора — Кевине Уорше (подробнее см. “Ъ” от 21 мая), кандидатуру которого выдвигал американский президент. Давление Дональда Трампа на ФРС уже воспринимается как серьезный вызов — он, напомним, настаивает на немедленном и резком снижении ставки. Сам господин Уорш ранее обещал, что решения по ДКП по-прежнему будут приниматься независимо, но укреплять доверие к регулятору ему еще только предстоит: причем не только при голосованиях, но и на пресс-конференциях.