Новый конь борозды не испортил

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 16–17 июня не стала менять уровень ключевой ставки — она по-прежнему составляет 3,5–3,75% годовых. Инфляция в США продолжила расти, но, вероятно, уже достигла пиковых значений. Рынок труда при этом сохраняет устойчивость, безработица не растет. Таким образом весомых аргументов ни для ужесточения, ни для смягчения денежно-кредитной политики у регулятора не было. Ситуация осложнялась разве что политическим фактором: это было первое заседание под руководством нового главы ФРС Кевина Уорша, которому приходится действовать в условиях давления со стороны Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ФРС Кевин Уорш (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters Глава ФРС Кевин Уорш (слева) и президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / File Photo / Reuters

Комитет по открытым рынкам ФРС США (FOMC) по итогам заседания 16–17 июня вновь сохранил ключевую ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Таким диапазон остается с декабря прошлого года. Решение регулятора, принятое единогласно, совпало с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Уровень инфляции в США ФРС считает «повышенным», следует из заявления. В мае индекс потребительских цен (CPI) впервые с начала 2023 года превысил отметку в 4%, составив 4,2%. Дефлятор потребительских расходов (PCE, более чувствительный индикатор) в апреле оценивался в 3,8% после 3,5% в марте (майское значение станет известно позже).

Основной вклад в увеличение показателей вносило удорожание энергоносителей на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Именно поэтому аналитики JP Morgan считают майские значения пиковыми и прогнозируют постепенное замедление инфляции в ближайшие месяцы. Причина — соглашение между США и Ираном, которое, как ожидается, будет подписано 19 июня и должно привести к разблокировке Ормузского пролива. На новостях об этом цены на нефть Brent обновили минимумы с конца февраля.

Отметим, на восстановление судоходства могут потребоваться месяцы, но свой вклад в рост цен при этом уже не будет вносить неопределенность. При таком развитии событий ФРС в отличие от ЕЦБ может избежать необходимости ужесточать ДКП.

Регулятор прогнозирует, что PCE в 2026 году составит 3,6% (2,8% в 2025-м), а не 2,7%, как ожидалось в марте, в 2027-м — 2,3% (2,2%). Базовый показатель (Core PCE, не учитывает цены на энергию и продовольствие) прогнозируется на уровне 3,3% и 2,5% соответственно (в марте — 2,7% и 2,2%).

Впрочем, и о снижении ставки речи пока не идет. Безработица остается на низком уровне (4,3%), данные по рынку труда — сильные. Экономическая активность, по оценкам ФРС, продолжает расти. Это подтверждают и опережающие индикаторы: в мае производственный PMI, по оценкам ISM, вырос до максимальных за четыре года 54 пунктов с 52,7. После роста ВВП на 2,2% в прошлом году ФРС ждет аналогичного увеличения экономики в 2026-м (в марте — 2,4%), прогноз на 2027-й остался без изменений и предполагает рост на 2,3%.

При предсказуемости решения ФРС повышенное внимание к сегодняшнему заседанию объяснялось тем, что оно стало первым при новом главе регулятора — Кевине Уорше (подробнее см. “Ъ” от 21 мая), кандидатуру которого выдвигал американский президент. Давление Дональда Трампа на ФРС уже воспринимается как серьезный вызов — он, напомним, настаивает на немедленном и резком снижении ставки. Сам господин Уорш ранее обещал, что решения по ДКП по-прежнему будут приниматься независимо, но укреплять доверие к регулятору ему еще только предстоит: причем не только при голосованиях, но и на пресс-конференциях.

Кристина Боровикова