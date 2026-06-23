Премьер Италии Мелони призвала вернуть отношения с США «к норме»
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна должна восстановить отношения с США после ее конфликта с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом премьер заявила на мероприятии газеты La Verita в Риме.
Джорджа Мелони
Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ
«Я не намерена продолжать разжигать этот конфликт... Я думаю, что наше двустороннее сотрудничество с Соединенными Штатами должно вернуться к норме; я также говорила об этом вчера на заседании кабинета министров относительно предстоящих встреч»,— сказала госпожа Мелони (цитата по ANSA).
Публичный конфликт между главами двух стран начался с высказываний Дональда Трампа в интервью. Он заявил, что Джорджа Мелони якобы напрашивалась на совместное фото во время саммита G7 во Франции. Премьер Италии назвала эти заявления ложными. Однако американский президент настаивал на своем. Он припомнил отказ Италии предоставить военные базы для атак на Иран и отказался быть друзьями.
Конфликт между Джорджей Мелони и Дональдом Трампом начался еще весной 2026 года и обострился после того, как Трамп жестко раскритиковал Папу Римского Льва XIV за осуждение нападения на Иран. Мелони вступилась за понтифика, назвав действия Трампа неприемлемыми. В ответ Дональд Трамп пригрозил вывести американский военный контингент из Италии из-за отказа Рима предоставить военные базы для атак на Иран, что стало одной из причин личной ссоры между лидерами.
Попытка госсекретаря США Марко Рубио урегулировать отношения в мае 2026 года не увенчалась успехом. После саммита G7, где Дональд Трамп заявил, что Мелони "умоляла его о совместной фотографии", премьер Италии жёстко отреагировала, а глава МИД Италии Антонио Таяни отменил визит в Вашингтон из-за оскорбительных, по его мнению, высказываний Трампа. Этот конфликт, по мнению экспертов, мог способствовать укреплению позиций Мелони внутри страны, так как она стала символом несогласия европейских консерваторов с политикой США.