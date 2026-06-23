Премьер Италии Мелони призвала вернуть отношения с США «к норме»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что страна должна восстановить отношения с США после ее конфликта с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом премьер заявила на мероприятии газеты La Verita в Риме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джорджа Мелони

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Джорджа Мелони

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Я не намерена продолжать разжигать этот конфликт... Я думаю, что наше двустороннее сотрудничество с Соединенными Штатами должно вернуться к норме; я также говорила об этом вчера на заседании кабинета министров относительно предстоящих встреч»,— сказала госпожа Мелони (цитата по ANSA).

Публичный конфликт между главами двух стран начался с высказываний Дональда Трампа в интервью. Он заявил, что Джорджа Мелони якобы напрашивалась на совместное фото во время саммита G7 во Франции. Премьер Италии назвала эти заявления ложными. Однако американский президент настаивал на своем. Он припомнил отказ Италии предоставить военные базы для атак на Иран и отказался быть друзьями.