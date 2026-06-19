Премьер Италии Мелони уличила президента Трампа во лжи

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко раскритиковала президента США Дональда Трампа за ложь и недостойное поведение в отношении нее лично и западных союзников в целом. Об этом сообщает Daily Mail.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джорджа Мелони

Фото: Christopher Katsarov/The Canadian Press / AP, AP Джорджа Мелони

Фото: Christopher Katsarov/The Canadian Press / AP, AP

Гнев итальянского премьера вызвало интервью господина Трампа телеканалу La7, в котором он утверждал, будто Мелони «умоляла» его сфотографироваться вместе на саммите G7. По словам президента США, он согласился на это «из жалости». Среди фотографий саммита G7 в СМИ действительно были кадры сидящих рядом и разговаривающих Дональда Трампа и Джорджи Мелони. «Наверное, она была счастлива, что я с ней поговорил. Мне самому это не очень-то и надо было»,— прокомментировал господин Трамп.

Свой ответ госпожа Мелони опубликовала в соцсети X. «Италия и я никогда не умоляем»,— заявила госпожа Мелони.

«Утверждения Дональда Трампа — чистейший вымысел. Я просто потрясена, честно говоря,— сказала она. — Я не знаю, почему президент США ведет себя таким образом в отношении своих союзников. И это уже не в первый раз. Печально, что он не демонстрирует такой же решительности в отношении врагов Запада и США, и ведет себя с их руководителями более обходительно».

Это не первое столкновение Дональда Трампа и Джорджи Мелони, которые до недавнего времени поддерживали дружеские отношения. В начале этого года госпожа Мелони вступилась за папу римского Льва, осудившего войну в Иране и за это подвергшегося резкой критике со стороны президента США. После этого господин Трамп обвинил премьер-министра Италии в трусости.

Алена Миклашевская