Трамп отказался дружить с Мелони

Президент США Дональд Трамп настаивает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони «снова и снова просила» его о совместном фото на саммите G7 во Франции. Ранее он заявлял об этом в интервью, что вызвало критику со стороны итальянского премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Italian Prime Ministry / Handout / Reuters Фото: Italian Prime Ministry / Handout / Reuters

Джорджа Мелони заявляла, что слова Дональда Трампа — «чистейший вымысел». «Италия и я никогда не умоляем», — отметила она. Однако президент США в своем свежем посте в Truth Social заявил, что премьер Италии хочет завести с ним дружбу, так как ее популярность на родине падает.

Господин Трамп напомнил, что госпожа Мелони не разрешила США использовать итальянские военные базы во время кампании против Ирана.

«Теперь же, после победы США над Ираном, она хочет снова подружиться, чтобы поднять свой рейтинг. Нет уж, спасибо!» — написал американский президент.