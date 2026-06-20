Трамп отказался дружить с Мелони
Президент США напомнил премьеру Италии об отказе помочь в атаке на Иран
Президент США Дональд Трамп настаивает, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони «снова и снова просила» его о совместном фото на саммите G7 во Франции. Ранее он заявлял об этом в интервью, что вызвало критику со стороны итальянского премьера.
Фото: Italian Prime Ministry / Handout / Reuters
Джорджа Мелони заявляла, что слова Дональда Трампа — «чистейший вымысел». «Италия и я никогда не умоляем», — отметила она. Однако президент США в своем свежем посте в Truth Social заявил, что премьер Италии хочет завести с ним дружбу, так как ее популярность на родине падает.
Господин Трамп напомнил, что госпожа Мелони не разрешила США использовать итальянские военные базы во время кампании против Ирана.
«Теперь же, после победы США над Ираном, она хочет снова подружиться, чтобы поднять свой рейтинг. Нет уж, спасибо!» — написал американский президент.
Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, традиционно считалась одним из самых лояльных к Дональду Трампу европейских лидеров. Ранее Трамп отзывался о ней как об «отличном лидере и друге». Мелони, будучи лидером крайне правой партии «Братья Италии», разделяет многие политические взгляды с Трампом, особенно в вопросах нелегальной миграции и скептического отношения к многосторонним институтам, а также выступала с поддержкой интересов Запада.
Однако их отношения испортились из-за нескольких инцидентов. Мелони отказалась втягивать Италию в военную кампанию США против Ирана и не разрешила использовать итальянские военные базы для дозаправки американских самолетов, участвовавших в бомбардировках. Также напряжение возникло после того, как Трамп публично раскритиковал папу римского Льва XIV, а Джорджа Мелони выступила в защиту понтифика, назвав заявления Трампа «неприемлемыми». Эти события привели к тому, что некогда близкие союзники оказались в состоянии публичной перепалки.