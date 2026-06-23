Астронавт NASA рассказал, что планирует посетить Мурманск

Астронавт NASA Анил Менон, который готовится к полету на МКС-75, заявил, что хочет побывать в Мурманске. Об этом он рассказал на пресс-конференции в центре подготовки космонавтов имени Гагарина, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анил Менон входит в основной экипаж миссии МКС-75

Фото: Robert Markowitz / Wikimedia Анил Менон входит в основной экипаж миссии МКС-75

Фото: Robert Markowitz / Wikimedia

По словам американского астронавта, в Мурманске он хотел бы увидеть полярное сияние.

«На английском все три места, которые я рекомендую посетить, начинаются на букву „М“: Мурманск, Луна (moon) и Марс»,— рассказал он.

Менон входит в основной экипаж миссии МКС-75 вместе с российскими космонавтами Петром Дубровым и Анной Кикиной. Старт запланирован на 14 июля. Дублируют их Константин Борисов, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Дениз Бернхэм.

Карина Дроздецкая