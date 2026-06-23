Поезд Севастополь — Петербург четыре дня будет отправляться из Керчи раньше графика

С 24 по 27 июня поезд №008 Севастополь — Санкт-Петербург будет отправляться со станции Керчь-Южная на 45 минут раньше — в 23:10 вместо 23:55, сообщили в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поезда будут отправляться на 45 минут раньше, чем изначально планировалось

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Поезда будут отправляться на 45 минут раньше, чем изначально планировалось

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Автобусы, которые доставляют пассажиров в Керчь, также поедут раньше запланированного времени. Из Севастополя автобус отправится в 15:30 (на час раньше) и проедет через Бахчисарай, Симферополь, Владиславовку, Семь Колодезей и Багерово. Прибытие в Керчь — не позже 22:30.

Поезд №068 Симферополь — Москва из Керчи отправится в 23:20 (вместо 00:55). Автобус из Симферополя выедет в 19:00 (на час раньше). Посадка на автобусы — на привокзальных площадях. Пассажиров просят прибывать заранее. Время в пути может меняться. Пассажиры поездов №179 Санкт-Петербург — Симферополь и №007 Санкт-Петербург — Керчь по-прежнему будут доставляться до Керчи автобусами.

Карина Дроздецкая