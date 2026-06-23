АО «Европейская подшипниковая корпорация»

Компания основана в 2001 году экс-депутатом Госдумы Олегом Савченко в результате объединения нескольких подшипниковых заводов. По оценкам экспертов, на тот момент группа контролировала до 50% российского рынка подшипников.

К 2007 году в Европейскую подшипниковую корпорацию (ЕПК) вошли ОАО «Московский подшипник», ОАО «Московский завод авиационных подшипников», АО «Степногорский подшипниковый завод» (Казахстан), ОАО «Волжский подшипниковый завод» (Волгоградская область), ОАО «Завод авиационных подшипников» (Самара), ОАО «Саратовский подшипниковый завод», Научно-исследовательский центр ЕПК, ООО «Торговый дом ЕПК» и УК ЕПК. Объем производства достиг около 50 млн подшипников в год. Продукция ЕПК использовалась почти во всей российской железнодорожной технике. В 2008 году ЕПК закрыла московский завод, его мощности были переведены в Самару.

В 2022 году единственный владелец ЕПК Александр Москаленко продал 100% акций компании ЗПИФ «Фонд промышленных инноваций», бенефициары которого не раскрывались.

В 2023 году компания попала под санкции США, в SDN LIST также оказались дочерние предприятия компании: ООО ТД ЕПК, ООО «ЕПК Кузница», ООО «ЕПК Новые технологии», ОАО «ЕПК Саратов», АО «ЕПК Самара», ОАО «ЕПК Волжский». Выручка АО ЕПК в 2025 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 1,9 млрд руб.