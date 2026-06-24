Выбросам назначили цену

Как стало известно “Ъ”, межведомственная группа, включающая представителей Минприроды и РСПП, после долгих споров согласовала новые ставки платы предприятий за негативное воздействие на окружающую среду. Общий подход властей устоял — ставки продолжат плавно расти и к 2030 году увеличатся на 100% к уровню 2025-го. При этом бизнесу по итогам совместного с чиновниками анализа расчетов предприятий удалось добиться изменений для трех секторов — энергетики, черной металлургии и водоканалов: ставки им заморозят, и в дальнейшем они будут расти на уровень ожидаемой инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После анализа ситуации с выбросами в различных отраслях бизнесу удалось частично «отбиться» от существенного роста платы за негативное воздействие на природу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ После анализа ситуации с выбросами в различных отраслях бизнесу удалось частично «отбиться» от существенного роста платы за негативное воздействие на природу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Темпы повышения платы за негативное воздействие на окружающую среду обсуждались ведомствами и бизнесом несколько месяцев и, как следует из имеющегося у “Ъ” протокола Минприроды от 19 июня об итогах заседания межведомственной рабочей группы, наконец согласованы. По данным “Ъ”, эти решения уже получили одобрение профильного вице-премьера Дмитрия Патрушева, а также Минэнерго, Минпрома, Минстроя, Минэкономики и Росприроднадзора.

Плату за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) вносят предприятия, деятельность которых сопровождается выбросами загрязняющих веществ в воздух и их сбросами в водные объекты. Нагрузка достаточно ощутима для бизнеса (в 2025 году в региональные бюджеты собрано 24 млрд руб.), и при этом по изначальному плану Минприроды в ближайшие годы она должна была резко увеличиться — вплоть до 20 и даже более раз (см. “Ъ” от 8 сентября 2025 года). Против этого выступил РСПП, отмечавший, что инициатива не обсуждалась с бизнесом и не содержит экономического обоснования. После этого на 2026 год ставки были скорректированы в щадящем режиме (см. “Ъ” от 28 января), а на 2027–2028 годы оставлены для дальнейшего обсуждения.

В общей сложности межведомственная рабочая группа рассмотрела расчеты по НВОС для 43 конкретных компаний и 14 отраслей промышленности. По 11 отраслям (в том числе сельское хозяйство, пищевая промышленность, нефтепереработка, строительство, добыча полезных ископаемых, машиностроение) существенного негативного влияния предложенного повышения ставок на деятельность компаний не выявлено. Подтверждено, что выросшие в 2026 году на 5% ставки в дальнейшем будут расти интенсивнее: в 2027 году — на 15% к уровню базового 2025 года, в 2028-м — на 25%, в 2029-м — на 50%, в 2030 году — на 100%.

При этом для трех секторов — электро- и теплоэнергетика, черная металлургия и водоканалы — одобрена заморозка ставок на уровне 2026–2027 годов с последующей индексацией только на уровень прогнозной инфляции (4%). Как отмечается в протоколе, отрасль электро- и теплоэнергетики является социально значимой и должна обеспечивать бесперебойную работу. Основное влияние на предприятия этого сектора оказывает плата за выбросы в воздух золы твердого топлива — для нее ставки на 2028 год будут ниже на 38%, чем планировавшиеся (1533,4 руб. за тонну вместо 2457,4 руб.), на 2029-й — на 67% (4100,2 руб. вместо 12 636,5 руб.), на 2030-й — на 83% (4264,2 руб. вместо 25 272,7 руб.).

Аналогичное снижение (на 38%, 67% и 83%) предполагается для черной металлургии — по сбросам ванадия. Ставки платы за сбросы фторид-иона для всех отраслей будут в 15 раз ниже изначально планировавшихся, фосфат-иона — в 3 раза (за счет изменения методики расчетов). Для крестьянских фермерских хозяйств ставки вовсе зафиксируют на уровне 2025 года.

Для центральных систем водоотведения первой категории НВОС (с наиболее сильным воздействием на природу) ставки платы за сбросы нормируемых веществ заморозят на уровне 2026 года (с учетом инфляции 4%). Таким же порядок будет и для сбросов технологически ненормируемых веществ для объектов первой и второй категорий НВОС. Изменения позволят водоканалам сэкономить в 2027 году 0,69 млрд руб., в 2028-м — 1,28 млрд, в 2029-м — 2,86 млрд и в 2030-м —13,74 млрд руб. Как пояснил “Ъ” руководитель направления нормативно-аналитической работы ГК «Росводоканал» Димитрий Будницкий, такое решение позволит обеспечить рост поступлений в бюджет, одновременно не допуская существенного увеличения финансовой нагрузки на водоканалы.

В Минприроды “Ъ” сообщили, что «экологическая ответственность остается приоритетом, при этом определен баланс для сохранения экономической устойчивости и реализации экологических программ предприятиями». В трех «льготных» отраслях «высвобождаемые средства будут направлены предприятиями на экологическую модернизацию», пояснили в ведомстве. В комитете по экологии и климатической политике РСПП отметили компромиссный характер принятых решений: ставки вырастут, но по отдельным веществам не в сотни раз, как ожидалось, а заметно меньше.

Анна Королева