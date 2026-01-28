Экология подорожает

Минприроды, Госдума и промышленники договорились о размере ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2026–2030 годы. После корректировки, которая коснется ряда загрязняющих веществ, ставки платежа для предприятий за пятилетний период постепенно вырастут вдвое, а общая нагрузка с учетом повышающих коэффициентов — до 25 раз для отдельных отраслей. Впрочем, это все же меньше, чем предлагалось чиновниками изначально.

Новые ставки платы промышленников за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) обсуждались в среду, 28 января, на заседании комитета Госдумы по экологии. Замглавы Минприроды Константин Цыганков сообщил, что согласие достигнуто по размерам платы на 2026 год, а на 2027–2030 годы они еще могут измениться по итогам тестирования расчетов на примерах большего количества компаний из разных отраслей экономики.

Также планируется пересмотреть методические подходы к расчету обоснованности платы и сократить число веществ, по которым предприятия сейчас должны отчитываться. По словам замглавы Минприроды, договоренности стали возможны по итогам встреч представителей правительства и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Чиновник отметил, что «бизнес почувствовал, что за экологию надо платить».

Как пояснил в ходе заседания глава комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, по итогам анализа, проведенного Минприроды с участием депутатов, для выбросов ставки платы за НВОС изменены по 9, а для сбросов — по 24 загрязняющим веществам.

В 2026 году ставки вырастут только на 5%, а в дальнейшем они будут расти интенсивнее: в 2027 году — на 15% к уровню базового 2025 года, в 2028-м — на 25%, в 2029-м — на 50%, в 2030 году — на 100% к 2025-му.

По мнению замглавы комитета Георгия Арапова, «абсолютная нагрузка на крупные компании не станет критической». При этом она будет заметно различаться по отраслям: в металлургии за эти годы с учетом повышающих коэффициентов она может вырасти в 9–20 раз, в сфере добычи золота — в 15–25 раз, в нефтегазовом секторе — в 5 раз.

Отметим, что изначально предполагался еще более значимый рост платы за НВОС, что стало причиной бурных обсуждений между бизнесом и чиновниками. Согласно прежним предложениям Минприроды (см. “Ъ” от 8 сентября 2025 года), по более чем 80% регулируемых веществ в ближайшие пять лет ставки платы должны были вырасти в 20 и более раз. Против этого выступил РСПП, отмечавший, что такая инициатива не обсуждалась с бизнесом и не содержала экономического обоснования. Сейчас от комментариев “Ъ” по достигнутому компромиссу в РСПП отказались.

Между тем, подчеркивают в Госдуме, достигнутые договоренности не решают системной проблемы этой сферы. По словам замглавы комитета Александра Когана, ей «необходима тотальная прозрачность и объективный контроль».

Сегодня, по его словам, некоторым предприятиям выгоднее заплатить штраф, чем модернизировать производство. Отметим, что в 12 городах проекта «Чистый воздух» обязательными системами автоматического контроля пока оснащены лишь 37% источников выбросов (см. “Ъ” от 21 января), а более 1 тыс. объектов до сих пор не получили комплексные экологические разрешения (см. “Ъ” от 23 ноября 2025 года).

Александр Коган считает, что изменить ситуацию может преобразование платы за НВОС в федеральный экологический налог и получение преференций предприятиями, внедряющими современные технологии. «Выгодно должно быть именно модернизироваться, а не годами откупаться платежами»,— говорит депутат. Также, по его мнению, нужно проанализировать методологию учета затрат предприятий для того, чтобы понимать, можно ли вычитать из платежей за НВОС суммы, потраченные ими на определенные экологические мероприятия. Сейчас многие компании считают, что такое возможно, Росприроднадзор же занимает противоположную позицию, что, по словам депутата, «приводит к бесконечным судам».

Анна Королева