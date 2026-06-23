Житель Архангельской области получил пожизненный срок за убийства женщин в 1989–1990 годах

Суд вынес приговор 67-летнему местному жителю, признанному виновным в убийстве трех женщин в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Ему назначено пожизненное лишение свободы с учетом ранее вынесенных приговоров за аналогичные преступления, сообщили в региональном СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигурант дал признательные показания под видеозапись

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фигурант дал признательные показания под видеозапись

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, мужчина в 1989 году дважды знакомился с женщинами, ловившими попутный транспорт, и предлагал подвезти их до своего дачного дома. Там он пытался вступить с ними в половую связь. Получив отказ, одну из жертв он сначала пытался задушить, затем перевез в лес, где, обнаружив, что она жива, изнасиловал и забил колющим предметом. Вторую женщину, также привезенную на дачу, он задушил в лесу. Третье убийство совершил в июле 1990 года на острове Краснофлотский в Архангельске.

Преступления удалось раскрыть спустя десятилетия благодаря работе следователей СК, криминалистов и оперативников. Фигурант дал признательные показания под видеозапись, его причастность подтвердили психофизиологическая экспертиза с полиграфом и анализ запаховых следов на веревке с шеи одной из жертв. Суд назначил ему 9 лет и 11 месяцев колонии особого режима, но с учетом предыдущих приговоров за убийства окончательное наказание — пожизненное лишение свободы.

Карина Дроздецкая