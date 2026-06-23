Путин заявил о готовности к диалогу с Украиной на базе стамбульских соглашений

Россия готова к переговорам с Украиной на основе стамбульских соглашений и достигнутых в Анкоридже договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на совещании с правительством

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин на совещании с правительством

Фото: пресс-служба президента РФ

На переговорах в марте 2022 года в Стамбуле делегации России и Украины выработали предварительные условия и принципы прекращения огня, включающие нейтральный статус Украины и обеспечение гарантий ее безопасности. В пакет соглашений входил в том числе отказ Украины от вступления в НАТО. В мае того же года Украина вышла из переговорного процесса.

«Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле»,— сказал господин Путин на совещании с членами правительства (цитата по сайту Кремля).

Последние переговоры России и Украины при посредничестве США прошли в феврале в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Турция заявила о готовности предоставить площадку для новых возможных переговоров России и Украины.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Стамбульские приглашения».