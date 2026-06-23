Путин заявил о готовности к диалогу с Украиной на базе стамбульских соглашений
Россия готова к переговорам с Украиной на основе стамбульских соглашений и достигнутых в Анкоридже договоренностей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин на совещании с правительством
Фото: пресс-служба президента РФ
На переговорах в марте 2022 года в Стамбуле делегации России и Украины выработали предварительные условия и принципы прекращения огня, включающие нейтральный статус Украины и обеспечение гарантий ее безопасности. В пакет соглашений входил в том числе отказ Украины от вступления в НАТО. В мае того же года Украина вышла из переговорного процесса.
«Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. На базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле»,— сказал господин Путин на совещании с членами правительства (цитата по сайту Кремля).
Последние переговоры России и Украины при посредничестве США прошли в феврале в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Турция заявила о готовности предоставить площадку для новых возможных переговоров России и Украины.
Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Стамбульские приглашения».
В марте 2022 года в Стамбуле Россия и Украина парафировали проект мирного соглашения, в котором Украина соглашалась на постоянный нейтралитет и отказ от вступления в военные союзы, но стороны не достигли согласия по численности украинской армии и количеству техники. Россия также предлагала включить в соглашение признание русского языка вторым официальным языком на Украине, снятие взаимных санкций и прекращение исков в международных судах. Однако Украина не согласилась с этими требованиями и отказалась от переговоров; по утверждениям Welt am Sonntag, она вышла из процесса переговоров с Россией в мае того же года.
Позднее, в ноябре 2023 года, Давид Арахамия подтвердил, что от переговоров с Россией посоветовал отказаться Борис Джонсон. Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года также возложил ответственность за срыв мирных переговоров в Стамбуле на Бориса Джонсона.