Эвакуация с госпитализацией

Как стало известно “Ъ”, ФСИН потребовала арестовать юриста Ольгу Гольцеву, которой вместе с адвокатом Алисой Волховой вменяется хищение 41 млн руб. у известного блогера Александры Митрошиной («Матерь Бложья»). Основанием стало нарушение фигуранткой условий домашнего ареста. Впрочем, рассмотреть вопрос об изменении меры пресечения суд не смог. Этому помешали как госпитализация подсудимой, так и эвакуация граждан из здания суда из-за оказавшегося ложным сообщения о заложенной бомбе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Александра Митрошина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Блогер Александра Митрошина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ожидалось, что 23 июня в Савеловском суде Москвы будет оглашено обвинительное заключение по делу Ольги Гольцевой и Алисы Волховой, после чего подсудимые выскажут свое отношение к нему. Однако до этого дело так и не дошло, поскольку в суд поступило представление Уголовно-исполнительной инспекции ФСИН, которая контролирует соблюдение фигурантками меры пресечения в виде домашнего ареста. Ведомство информировало суд о нарушении Ольгой Гольцевой условий домашнего ареста, после чего прокуратура ходатайствовала об изменении подсудимой меры пресечения на заключение под стражу. Впрочем, рассмотреть этот вопрос судья Ольга Карамышева не успела: озвученная просьба так разволновала фигурантку, что ей пришлось вызвать скорую. Медики приняли решение о госпитализации подсудимой. Все это совпало с эвакуацией посетителей и сотрудников суда после поступления писем неизвестных о якобы заложенной в здании бомбе. Впрочем, сообщение не подтвердилось. Процесс же отложили на 23 июля.

Как ранее писал “Ъ”, адвокат Алиса Волхова и налоговый юрист Ольга Гольцева стали фигурантками дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по заявлению блогера Александры Митрошиной, более известной как «Матерь Бложья».

Блогер сообщила, что представлявшие ее интересы в деле об уклонении от уплаты налогов на сумму 172 млн руб. юристы в 2024 году убедили передать им в общей сложности более 68 млн руб.

Часть суммы фигурантки убедили отдать им на сохранение, чтобы избежать принудительного списания налоговиками, еще часть запрошенных средств предназначалась на то, чтобы якобы вычеркнуть госпожу Митрошину из не существующих черных списков Интерпола и администрации президента РФ. А более 12 млн руб. блогер отдала, чтобы оформить паспорт гражданки Республики Вануату — тихоокеанского государства в Меланезии, расположенного в южной части Тихого океана. Часть средств была переведена на счет ИП Волховой в качестве оплаты за предоставление услуг медиации.

Следственное управление СКР по ЮАО Москвы в итоге сочло доказанным ущерб на сумму лишь 41 млн руб. Однако в рамках уголовного дела Александра Митрошина предъявила к фигуранткам иск на всю переданную им сумму — 68 млн 617 тыс. 818 руб.

Адвокат Волхова и юрист Гольцева вину признали, в связи с чем следователи не стали требовать их заключения под стражу, а попросили поместить под домашний арест, что и было сделано. Первоначально их дело направили в Черемушкинский суд, однако оттуда его передали по подсудности в Савеловский суд столицы.

Адвокат госпожи Митрошиной Михаил Юсупов заявил “Ъ”, что его подзащитная даст показания в качестве потерпевшей на процессе, однако пока повестку на разбирательство не получала.

Он отметил, что обвиняемые до сих пор не принесли Александре Митрошиной извинений и «денег так и не вернули». Фигуранткам грозит до десяти лет колонии.

Сама госпожа Митрошина по приговору Тверского суда Москвы 18 июня этого года получила три года лишения свободы условно за легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) на сумму более 115 млн руб. Суд постановил конфисковать у нее имущество на данную сумму. Что касается дела блогера об уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), то оно было прекращено еще на стадии следствия. Его расследовало также Следственное управлением СКР по Южному административному округу Москвы. При этом сыщики в марте 2025 года требовали отправить госпожу Митрошину в СИЗО, но суд избрал ей домашний арест.

Мария Локотецкая