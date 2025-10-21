Юристы нажились на Матери

До десяти лет лишения свободы грозит адвокату Алисе Волховой за особо крупное мошенничество в отношении своей бывшей клиентки. Вместе с юристом Ольгой Гольцевой она выманила у обвиняемой в легализации преступно нажитых доходов блогера Александры Митрошиной (известна как Матерь Бложья) на решение ее проблем как минимум 41 млн руб. Свою вину обе фигурантки признали «в полном объеме».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Чертановский райсуд столицы отправил под домашний арест питерского адвоката Алису Волхову и челябинского юриста Ольгу Гольцеву. Они обвиняются следственным управлением СКР по Южному административному округу Москвы в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении блогера Александры Митрошиной. Последняя и стала инициатором уголовного преследования своего бывшего адвоката и помогавшего ей юриста.

В 2023 году адвокат Волхова защищала блогера по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов физическим лицом в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ). Тогда в материалах расследования говорилось: как индивидуальный предприниматель с октября 2020 по май 2022 года Александра Митрошина не заплатила налоги на сумму 127 млн руб., используя упрощенную схему налогообложения. Фактически же ее доход (стоимость обучающего курса блогера доходила до 1 млн руб.) был гораздо больше, но переходить на общую систему налогообложения она не стала.

Вместо этого госпожа Митрошина использовала аффилированные и подконтрольные ей ИП для перевода средств. Впрочем, в мае того же года, после того как обвиняемая Митрошина погасила недоимку, это дело было прекращено.

По данным СКР, именно тогда адвокат Волхова и получила информацию о том, что ее подзащитная располагает весьма значительными денежными средствами на банковских счетах. Воспользоваться этими сведениями защитник решила в начале 2024 года, когда у Матери Бложьей вновь заблокировали часть счетов — на этот раз уже в рамках нового уголовного дела по факту легализации преступно нажитых доходов в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) путем приобретения недвижимости.

Как уже рассказывал “Ъ”, оперативники МВД задержали Александру Митрошину в сочинском аэропорту 8 марта 2025 года, куда та прилетела из Дубая, где проживала с февраля 2022 года. Блогер такого приема на родине явно не ожидала, поскольку была уверена, что после погашения налоговых недоимок государство больше не имеет к ней претензий. Однако в ходе первого расследования всплыла история с покупкой на Большой Дмитровке квартиры площадью 110 кв. м. Ее Матерь Бложья приобрела за 200 млн руб., 60 млн руб. из которых, по версии следствия, имели криминальное происхождение. Суд отправил фигурантку под домашний арест.

Именно тогда адвокат Волхова, как считает следствие, сообщив Александре Митрошиной «заведомо ложные сведения», убедила ее «обезопасить от налоговых органов» свои средства, передав их ей и юристу Гольцевой. Часть из этих денег женщины якобы собирались пустить на решение различных вопросов с должностными лицами ФНС, которая якобы продолжала проверку в отношении блогера. В итоге Александра Митрошина перевела Алисе Волховой и Ольге Гольцевой в общей сложности 41 млн руб., которыми те «распорядились по своему усмотрению». Когда госпоже Митрошиной понадобились эти деньги и она попросила их вернуть, то ей было заявлено, что все они потрачены на урегулирование ее проблем.

В СКР заявили, что свою вину в инкриминированном деянии фигурантки «признали в полном объеме». Очевидно, и по этой причине следствие не стало настаивать на избрании в отношении них самой строгой меры пресечения.

Кроме того, сейчас правоохранители проверяют информацию о том, что еще в 2023 году адвокат Волхова получила от Александры Митрошиной 11 млн руб. на оформление ей гражданства Вануату, чтобы та могла путешествовать по миру без виз. Однако вскоре заявила, что сделать этого не получится из-за проблем у блогера по линии Интерпола. Деньги за услугу также якобы не были возвращены.

Отметим, что в начале октября этого года столичная налоговая инспекция №33 направила в Арбитражный суд Москвы заявление с требованием признать Александру Митрошину, сумма исковых требований к которой составляет 210 млн 755 тыс. 370 руб., банкротом.

Олег Рубникович