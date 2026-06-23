Боец ММА Александр Емельяненко попал в больницу

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко госпитализирован из-за проблем со спиной. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

У Емельяненко снова обнаружили грыжу, уточнили ТАСС в его команде. В марте 2025 года у спортсмена диагностировали грыжу в шейном позвонке, которая пережала спинной нерв. Александр Емельяненко перенес операцию, после чего несколько недель передвигался на инвалидной коляске.

Александру Емельяненко 44 года. На его счету в MMA 29 побед, девять поражений и одна ничья.