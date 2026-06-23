Боец ММА Александр Емельяненко попал в больницу
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко госпитализирован из-за проблем со спиной. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
У Емельяненко снова обнаружили грыжу, уточнили ТАСС в его команде. В марте 2025 года у спортсмена диагностировали грыжу в шейном позвонке, которая пережала спинной нерв. Александр Емельяненко перенес операцию, после чего несколько недель передвигался на инвалидной коляске.
Александру Емельяненко 44 года. На его счету в MMA 29 побед, девять поражений и одна ничья.
Александру Емельяненко, который сейчас госпитализирован с грыжей позвоночника, в марте 2025 года уже проводили операцию на шейном позвонке в НИИ имени Н. В. Склифосовского. Тогда врачи удалили фрагмент, давивший на спинной мозг, и спортсмен сообщал, что на восстановление уйдет около десяти месяцев. Все его запланированные выступления, включая бой-реванш с Артемом Тарасовым и выступление в Крыму, были отменены.
За время своей карьеры Александр Емельяненко неоднократно сталкивался с проблемами вне спорта. Известно, что в 2015 году он был приговорен к четырем с половиной годам колонии за изнасилование домработницы, хотя вину не признал и вышел по УДО в конце 2016 года. Также его брат Федор Емельяненко, прозванный «Последним императором», публично осуждал проведение детских боев в Грозном, после чего в его адрес и адрес его семьи посыпались угрозы. Несмотря на это, Федор остается любимцем публики и до сих пор участвует в мировых турнирах.