Вслед за коллегой суд арестовал руководителя банковского офиса по делу о краже золота на 2 млрд

Куйбышевский районный суд заключил под стражу руководителя офиса банка Инну Андрееву, подозреваемую в хищении золотых инвестиционных монет на сумму более 2 млрд рублей. Срок ареста — до 20 августа, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По версии следствия, 20 июня Андреева похитила из хранилища 8 893 золотые монеты «Победоносец»

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга По версии следствия, 20 июня Андреева похитила из хранилища 8 893 золотые монеты «Победоносец»

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Ранее по тому же делу суд отправил под домашний арест менеджера Ирину Порываеву. По версии следствия, 20 июня Андреева вместе с Порываевой и другими неустановленными лицами похитила из хранилища 8 893 золотые монеты «Победоносец» номиналом 50, 100 и 200 рублей. Общая стоимость драгоценного металла превысила 2 млрд рублей.

В суде Андреева просила домашний арест и обещала сотрудничать со следствием, но суд отправил ее под стражу.

Обеим фигуранткам обвинение пока не предъявлено. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Следствие продолжается.

Карина Дроздецкая