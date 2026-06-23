Новак допустил полный запрет экспорта дизтоплива из России

Правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизельного топлива из России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным. Господин Новак назвал ситуацию на российском топливном рынке непростой, но контролируемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вице-премьер заявил, что правительство принимает необходимые меры по обеспечению рынка топливом. «Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки»,— сообщил господин Новак. Минэнерго, по словам чиновника, жестко контролирует графики поставок и постоянно оптимизирует сроки.

Сейчас экспорт дизельного топлива разрешен только непосредственно производителям. С 1 апреля 2026 года в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Срок действия запрета установлен до 31 июля этого года. Кроме того, с июня 2026 года правительство ввело запрет на экспорт авиакеросина, который продлится до 30 ноября 2026 года.