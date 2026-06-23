Новак допустил полный запрет экспорта дизтоплива из России
Правительство рассматривает введение полного запрета на экспорт дизельного топлива из России. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным. Господин Новак назвал ситуацию на российском топливном рынке непростой, но контролируемой.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Вице-премьер заявил, что правительство принимает необходимые меры по обеспечению рынка топливом. «Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки»,— сообщил господин Новак. Минэнерго, по словам чиновника, жестко контролирует графики поставок и постоянно оптимизирует сроки.
Сейчас экспорт дизельного топлива разрешен только непосредственно производителям. С 1 апреля 2026 года в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Срок действия запрета установлен до 31 июля этого года. Кроме того, с июня 2026 года правительство ввело запрет на экспорт авиакеросина, который продлится до 30 ноября 2026 года.
Введение ограничений на экспорт дизельного топлива из России является частью комплекса мер, которые Правительство РФ периодически принимает для стабилизации внутреннего топливного рынка и снижения цен. Ранее, с 21 сентября 2023 года, уже вводился временный запрет на экспорт бензина и дизеля, который позже был частично снят для трубопроводных поставок дизтоплива производителям. Однако ограничения на экспорт дизельного топлива для непроизводителей действовали до конца 2025 года.
Запреты на экспорт вводятся для обеспечения внутренних потребностей и предотвращения дефицита топлива, особенно в периоды повышенного спроса, например, во время сельскохозяйственных работ или ремонтных кампаний на НПЗ. Такие меры могут быть направлены на борьбу со спекулянтами, перекупщиками и "серым" экспортом, которые завышают цены. Несмотря на ожидаемое снижение цен внутри страны, существуют риски снижения нефтепереработки при полном запрете экспорта, поскольку Россия является вторым в мире экспортером дизтоплива после США, и около половины производимого объема традиционно идет на экспорт.